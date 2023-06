Düsseldorf: Diebes-Duo klaut 8000 Euro aus der Gesäßtasche

Düsseldorf. Eine 32-jährige und ihr 28-jähriger Begleiter klauten einem 54-jährigen Mann sehr viel Geld aus der Hosentasche, wurden jedoch schnell ertappt.

Eine 32-Jährige entwendete mit ihrem Begleiter (28) am Montagnachmittag um 16.30 Uhr am Hauptbahnhof einem Mann (54) sein Geldbündel mit 8.000 Euro aus der Gesäßtasche. Dazu verursachten die Täter laut Zeugen einen Stau im Einstiegsbereich des Zuges, nahmen das Geldbündel an sich und zogen sich zurück.

Verdächtige wird festgehalten, ihr Begleiter kann flüchten

Als dem Geschädigten der Verlust auffiel, ließ der Begleiter das Bündel fallen und flüchtete. Die 32-Jährige wurde bis zum Eintreffen der uniformierten Beamten durch einen Bundespolizisten in Alltagskleidung festgehalten. Das beschlagnahmte Bargeld konnte seinem rechtmäßigen Eigentümer noch vor Ort übergeben werden. Gegen die beiden Verdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

