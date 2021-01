Diebstahl Diebstahl in Düsseldorf: Mutmaßlicher Trickdieb in Haft

Düsseldorf Zwei Männer bestahlen eine 70-Jährige Seniorin. Diese rief die Polizei. Einer der beiden Täter sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Zu einem dreisten Diebstahl kam es bereits am Mittwoch in der Stadtmitte. Zwei Diebe entwendeten einer 70-jährigen Seniorin ihre Geldbörse.

Einer der beiden mutmaßlichen Täter, ein 36-Jähriger Mann, sitzt bereits in Untersuchungshaft. Doch was war geschehen?

Erst abgelenkt und dann bestohlen

Die 70-jährige Seniorin saß zur Tatzeit in ihrem geparkten Auto auf der Liesegangstraße. Plötzlich sei der 36-jährige Tatverdächtige an die Fahrertür herangetreten und habe die Frau in ein Gespräch verwickelt. In der Zwischenzeit gelang es einem zweiten, unbekannten Täter, die Geldbörse der Frau vom Beifahrersitz des Wagens zu stehlen.

Die 70-Jährige rief sofort über die 110 die Polizei an und konnte eine gute Beschreibung des Tatverdächtigen abgeben.

Täter schnell gefasst und geständig

Einer Polizeistreife gelang es dann, den Mann mit der Beute in der Nähe des Tatorts festzunehmen. Der wohnungslose und polizeibekannte Mann räumte die Tat ein. Die Fahndung nach dem Mittäter dauert noch an.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an das zuständige

Kriminalkommissariat 15 zu wenden.