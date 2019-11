Diese Baustellen verursachen das Stauchaos in Düsseldorf

Seit Wochen sorgen die Umweltspuren für Ärger bei Autofahrern in Düsseldorf. Doch nicht nur sie lähmen den Verkehr. Durch mehrere Baustellen im Stadtgebiet staut sich der Verkehr auch außerhalb der Umweltspuren.

Auch im November, der als verkehrsreichster Monat gilt. Im August gab es laut der Stadt 253 Baustellen im Stadtgebiet, dazu gehören Straßenbauarbeiten, aber auch Gleisbau oder Arbeiten an einer Gas- oder Wasserleitung. Bis zum 18. November gab es 193 Baustellen, es könnten kurzfristig noch weitere dazukommen.

Dazu gehörten aber jeweils auch kleine Baustellen, die den Verkehr nicht beeinflussen, sagt Volker Paulat, Pressesprecher der Stadt Düsseldorf. Deswegen seien die Zahlen schwer vergleichbar. Die Stadt versuche gegenzusteuern, sagt sie: So werde grundsätzlich „in verkehrsstarken Monaten darauf geachtet, ob eventuell Bauprojekte verschoben werden können“.

Doch Reparaturarbeiten und Notmaßnahmen ließen in vielen Fällen eine Verschiebung nicht zu. Auch könne man nicht alle großen Baustellen in den Sommer legen, weil die beauftragten Unternehmen dann ausgelastet sind. Und die Umweltspur ist im Luftreinheitsplan verankert und werde unabhängig von neuen Baustellen betrachtet, so die Stadt weiter.

Wir stellen die größten Baustellen vor und erklären, wie lange Autofahrer dort noch mit Verzögerungen rechnen müssen.

Rosmarinstraße/Flinger Broich: Seit dem 13. Mai 2019 ist die Rosmarin Straße in Flingern in eine Richtung gesperrt, ebenso der Flinger Broich. Die Stadtwerke bauen dort für das Nachwuchsleistungszentrum der Fortuna, das mit Fernwärme versorgt werden soll. Wegen der Baumaßnahmen können auch die Haltestellen „Fortunaplatz“, „Höherweg“, „Betriebshof Stadtwerke“ und „Stadtwerke/Düsselstrand“ der Buslinie 738 in Richtung Hauptbahnhof nicht angefahren werden. Ursprünglich wurde das Bauende für Ende Dezember angepeilt, laut den Stadtwerken verzögern sich die Maßnahmen jedoch bis zum Frühjahr 2020.







Ulmenstraße/ Ecke Johannstraße: Auf der Ulmenstraße sorgt eine Großbaustelle seit den Sommerferien für lange Staus. Gefühlt fast jeden Tag ändert sich die Verkehrsführung, mal ist die linke, dann wieder die rechts Spur gesperrt. Autofahrer stauen sich oft bis zum Mörsenbroicher Ei zurück. Auch hier bauen die Stadtwerke. Aber Autofahrer können aufatmen: „Anfang Dezember ist die Baustelle in diesem Bereich aufgehoben“, schreiben die Stadtwerke auf Anfrage. Auch der Schienenersatzverkehr an dieser Stelle soll dann aufgehoben sein. Grund ist der Bau einer Fernwärmeleitung zum Flughafen. Dazu wird auf etwa viereinhalb Kilometern eine neue Leitung verlegt, genauer gesagt zwei. Es handelt sich um Pipelines mit einem Innendurchmesser von 40 Zentimeter. In einer der Röhren wird das warme Wasser zum Flughafen geleitet, durch die andere Röhre fließt das genutzte und abgekühlte Wasser anschließend zurück ins bestehende Fernwärmenetz. Die 25 Gebäude des Airports werden heute bereits teilweise über ein Nahwärmenetz aus einem Blockheizkraftwerk geheizt. Durch den Neubau des Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerks auf der Lausward ist es nun aber auch möglich, den Flughafen mit Fernwärme zu versorgen, die bei der Stromproduktion quasi nebenbei anfällt.



Oststraße: An der Oststraße in der Stadtmitte erneuert die Stadt seit dem 28. Oktober 2019 den Straßenbelag. Die Bauarbeiten werden zwischen Wehrhahn und der Tonhallenstraße vorgenommen. Deswegen ist die Oststraße in Richtung Wehrhahn gesperrt, in Richtung Innenstadt ist nur eine Spur offen. Bis zum 25. November sollen sie beendet sein. Am Wochenende vor dem 25. November, also ab dem 22., wird die Kreuzung Oststraße/Tonhallenstraße in alle Richtungen gesperrt, um die Arbeiten abzuschließen, teilt die Stadt mit.



Heerdt: In Heerdt sorgen gleich mehrere Baustellen für Stau. Seit September wird vor allem am Heerdter Lohweg gebaut. Dieser soll an die B7 angeschlossen werden. Derzeit werden die Ausfahrten aus Richtung Theodor-Heuss-Brücke und A52/B7 sowie die Auffahrten in Richtung Rheinalleetunnel und A 52/B7 realisiert. Schleifen und Rampen entstehen nördlich, westlich, südlich und östlich des Heerdter Lohwegs und ermöglichen die Auf- und Abfahrten in alle Richtungen. Ziel ist auch, nach Fertigstellung des Anschlusses Heerdter Lohweg die Abfahrten von der B7 Benediktus/Heesenstraße zu schließen. Ein dringender Wunsch der Bürger. So sind aktuell auf dem Heerdter Lohweg die Brücke sowie die Auffahrt zur Brüsseler Straße gesperrt. In Fahrtrichtung Mönchengladbach ist auf der Brüsseler Straße der rechte Fahrstreifen gesperrt. Und zwar zwischen Hansaallee und Heerdter Lohweg. Bis Ende 2021 sollen laut der Stadt dort alle Bauarbeiten abgeschlossen sein, teilt das Amt für Verkehrsmanagement mit.