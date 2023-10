Dieses Düsseldorfer Festival funktioniert sogar im Eiscafé

Düsseldorf. In Düsseldorf steigt ab 20. Oktober, die 9. Micropopweek. Mit Konzerten, Ausstellungen. Filmvorführungen an zum Teil an ungewöhnlichen Orten.

Der Name ist nicht immer Programm. Die Micropopweek, die am Freitag, 20. Oktober, beginnt und dann bis zum Sonntag, 29. Oktober, dauert, ist nicht nur ein Festival für Popkultur. Und längst machen so viele Akteurinnen und Akteure bei diesem Spektakel mit, dass der Zusatz „Micro“ eigentlich gar nicht mehr so passend ist. Aber irgendwie dann doch. Denn bei der Micropopweek, die dieses Jahr zum neunten Mal an zahlreichen Schauplätzen Düsseldorfs steigt, geht es um das niederschwellige Angebot. Viele Konzerte, Lesungen, Ausstellungen oder Filmvorführungen laufen bei freiem Eintritt oder sind nicht besonders teuer.

Zehn Tage, 27 Veranstaltungen, 18 Orte

Die Termine finden in Bars, Cafés, Geschäften, Galerien, Studios Wohnzimmern und Hinterhöfen statt. Oder Kirchen. Denn zum Start am 20. Oktober wird es in der Christuskirche, die mit ihrem Off-Church-Programm schon viele Fans gewonnen hat und die auch Heimat der Vinylpredigt ist, ein Konzert der Sonderklasse geben: Pondskater, aka Axel Ganz, der auch schon mit Schorsch Kamerun von den Goldenen Zitronen zusammen arbeitete, besticht mit generativer Musik, Electronica und Klängen aus Klavier und Harmonium. Ebenfalls am Freitag wird es im WP 8 am Worringer Platz eine Veranstaltung geben, bei der 100 DJs 100 Songs auflegen werden – Abwechslung garantiert. Und im Ratinger Hof wird am selben Abend die Kölner Rockband The Screenshots auf treten.

Eine Vielzahl an weiblichen Acts

Viel los also im Düsseldorfer Off-Mikrokosmus. In zehn Tagen finden 27 Veranstaltungen in 18 verschiedenen Locations wie Parkkultur, Kö 106, Floor 6 Studios, Weltkunstzimmer, Franticworld-Hinterhof, Kausal, Buchhandlung BiBaBuZe, BrauArt, Erkrather 6, Eiscafé Da Forno, Pure Note, Steini’s T-Bar und dem Atelier Werksetzen in der Alfa Romeo-Halle im Hinterhof des ES 365 statt. Ein Highlight der Musik- und Kulturwoche werden auch wieder die Indie-Shorts sein - die vierte Ausgabe des Kurzfilmabends, der diesmal im Bambi-Filmkunstkino am Dienstag, 24. Oktober, ab 19 Uhr steigt. Dort werden insgesamt Filme zwischen sechs und 30 Minuten zu sehen sein. Die Arbeiten der Filmschaffenden Frauke Berg, Tom Blankenberg, Oliver Gather, Manuel Kalb, Kyanne, Marian Mayland, Jasmin Preiß, Thilo Schölpen und Gerko Wolfsdorf werden gezeigt.

„Ich freue mich besonders über die Vielzahl an weiblichen Acts und Initiatorinnen wie Jule Blumt, Suzan Köcher, Aylin Leclaire, Frauke Berg, Louretta, Rima, Zaza, Petra Bosch, The Screenshots, Monika Pirc, Kyanne, Esther Quade und viele weitere in diesem Jahr“, sagt Melanie Schrader, Inhaberin der Agentur Public Tune und Mitinitiatorin der Micropopweek.

Motto: Kultur selbst machen

Das Festival versteht sich nach dem Motto „Kultur selbst machen“. Oder auch „think micro!“ Die beteiligten Veranstalterinnen und Veranstalter wählen ihr Programm frei aus und führen es eigenverantwortlich durch und machen so die Micropopweek, die ohne Sponsoring oder öffentliche Förderung auskommt, zu etwas Besonderem in der Düsseldorfer Kulturlandschaft.

2014 wurde die erste Micropopweek von Markus Berg von Lama Musik und Musiker Hauke Schmidt aka Great Dynamo von Franticworld ins Leben gerufen. „Die Micropopweek ist und bleibt eine Herzensangelegenheit. Dass sich jedes Jahr wieder 15 oder 20 Leute finden, die das einfach so ohne Sponsoring, Förderung oder irgendeine Art der Bezahlung quasi nebenbei auf die Beine stellen ist etwas Besonderes“, so Hauke Schmidt, Mitinitiator der Micropopweek. „Und es zeigt, dass unser gutes altes Dorf nach wie vor ganz schön lebendig ist.“

Das vollständige Programm gibt es unter: https://micropopweek.org/

