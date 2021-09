DSW-Beschäftigte demonstrieren am Flughafen Düsseldorf

Eine Reisende mit Mund-Nasen-Schutz steht am Düsseldorfer Flughafen in einer Sicherheitskontrolle.

Düsseldorf. Rund 75 Beschäftigte des Deutschen Schutz- und Wachdienst (DSW) kommen Mittwoch zur „aktiven Mittagspause“ im Terminal zusammen.

Aufgrund der seit dem Frühsommer anhaltenden Personalmisere in der Luftsicherheit am Flughafen Düsseldorf kommen am Mittwoch rund 75 Beschäftigte des Deutschen Schutz- und Wachdienst (DSW) zu einer „aktiven Mittagspause“ im Terminal zusammen. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert bereits seit Monaten die Personalsituation am Flughafen und fordert, „die Kostenspiele zu Lasten der Gesundheit von Beschäftigten in der Luftsicherheit zu beenden“, wie es in einer Verdi-Mitteilung heißt.

Lange Schlangen und Verzögerungen bei der Passagierabfertigung

Knapp 100 krankheitsbedingte Kündigungen, anhaltende Kurzarbeit sowie zu knappe Personalbegrenzungen hatten in der Vergangenheit wiederholt zu langen Schlangen und Verzögerungen bei der Passagierabfertigung sowie zu einer erhöhten Arbeitsbelastung für die Beschäftigten geführt. Die DSW -Leute kommen heute ab 11.45 Uhr am Terminal A/B zusammen.

