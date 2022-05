Dua Lipa und andere Weltstars bei MTV Awards in Düsseldorf

Düsseldorf. Die MTV Europe Music Awards werden im November in Düsseldorf verliehen. Dann werden auch die Mega-Popstars aus den USA erwartet.

Das ist selbst für eine Event-verwöhnte Stadt wie Düsseldorf ein extra-lauter Paukenschlag: Im November werden die MTV Europe Music Awards (EMAs) in der Rheinmetropole verliehen. Dann werden mit hoher Wahrscheinlichkeit XXL-Popstars wie Ed Sheeran, Dua Lipa oder Harry Styles in Düsseldorf zu Gast sein. Bei der europäischen Ausgabe der MTV Awards kommen traditionell aber auch die US-Stars auf die Bühne. Auftritte von Rihanna oder Justin Bieber sind also ebenfalls wahrscheinlich.

Nicht zum ersten Mal in Deutschland

Es wäre allerdings auch nicht das erste Mal, dass die EMAs in Deutschland stattfänden. Bei der Premiere 1994 wurde die Preisverleihung in Berlin veranstaltet. In den Folgejahren 2001 wurden die Awards in Frankfurt am Main vergeben, 2007 in München, 2009 erneut in Berlin und 2012 nochmals in Frankfurt am Main vergeben.

D.Live-Chef Michael Brill, der seit Jahren für Düsseldorf im Konzert-Booking emsig unterwegs ist, will am heutigen Dienstag bei einer Pressekonferenz im Rather Dome die Details zur Mega-Show verkünden. Für den Manager waren die vergangenen Corona-Jahre nicht immer erbaulich. Gemeinsam mit dem damaligen OB Thomas Geisel agierte Brill vor einigen Jahren zudem unglücklich, als das auf dem Messeparkplatz geplante Ed Sheeran-Konzert wegen mangelnder Kommunikation und demzufolge heftigen Widerstands der Stadtgesellschaft platzte. Auch aus dem Mega-Konzert „Give Live A Chance“ während der Corona-Pandemie, bei dem unter anderem Bryan Adams auftreten sollte, wurde nichts. Jetzt also die MTV Awards.

Lokale Musikszene soll profitieren

Bei der Pressekonferenz wird neben Oberbürgermeister Stephan Keller am Dienstag auch die neue Kulturbeigeordnete Miriam Koch dabei sein. Wie man hört, will Koch den Job an der Spitze des Dezernats etwas anders interpretieren als Vorgänger Hans-Georg Lohe, der mit Populärkultur nicht ganz so viel am Hut hatte. Dem Vernehmen nach will Koch im Rahmen der Awards auch die lokale Musikszene mit einbinden.

Bei der MTV-Preisverleihung gibt es verschiedene Hauptkategorien, in denen die Nominierten gewinnen können. Daneben gibt es zusätzlich die Verleihung eines regionalen Preises, etwa die Kategorie „Best German Act“. Im vorigen Jahr hatte der deutsche Rapper Badmómzjay in der Kategorie gewonnen. 2020 ging der Titel an den deutschen Musiker Fynn Kliemann.

US-Stars kommen auch nach Europa

Die EMAs stehen immer wieder in der Kritik, weil sie zwar Europe Music Awards heißen, aber dennoch von US-Größen dominiert werden. Zudem sind die meisten Künstler, die Live performen, aus den USA – genauso wie die Moderatoren. Das wird den Verantwortlichen aus Düsseldorf herzlich egal sein. Im Gegenteil: Je mehr Stars aus den USA kommen, desto mehr Strahlkraft hat die Show.

