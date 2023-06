Düsseldorf: 16-Jährige auf E-Scooter wird von Auto erfasst

Düsseldorf. Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Flingern: Jugendliche musste nach dem Unfall mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen im Stadtteil Flingern wurde eine Jugendliche schwer verletzt, als sie auf einem E-Scooter von einem Pkw erfasst wurde.

Vom VW eines Düsseldorfers getroffen

Wie es im Polizeibericht heißt, war die 16-Jährige aus Düsseldorf zur Unfallzeit (8.25 Uhr) mit dem Elektroroller auf der Bruchstraße in Richtung Daimlerstraße unterwegs. Als sie die gerade Kreuzung Hellweg/Bruchstraße überqueren wollte, wurde sie von dem VW eines 44-Jährigen aus Düsseldorf getroffen, der von der Bruchstraße nach rechts in den Hellweg abbiegen wollte.

Durch den Zusammenprall wurde die 16-Jährige so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Düsseldorf sucht Zeugen des Unfall unter 0211/8700.

