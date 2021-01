Düsseldorf: 17-Jähriger flüchtet vor Polizei und baut Unfall

Düsseldorf. Ein junger Autofahrer flieht vor einer Kontrolle. Dabei kollidiert er mit einem anderen Auto und fährt gegen die Rheinufertunnelwand.

Ein 17-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Düsseldorf mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen und ist bei der Flucht mit einem unbeteiligten Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war der 17-Jährige am Donnerstag gegen 14.25 Uhr mit einem Mercedes auf der Kruppstraße unterwegs. Als eine Polizeistreife das Auto für eine Kontrolle anhalten wollte, soll der Mann plötzlich beschleunigt haben und weggefahren sein.

Auf seiner Flucht kollidierte er auf der Corneliusstraße mit dem Dacia einer 56-jährigen Frau. Danach setzte er seine Fahrt zunächst unbeirrt fort und soll dabei mehrere rote Ampeln missachtet haben. Im Rheinufertunnel verlor er schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Tunnelwand. Polizeibeamte konnten ihn dann nach kurzer Flucht zu Fuß stellen.

Kein Führerschein und gestohlene Kennzeichen

Der 17-Jährige fuhr laut Polizei ohne gültige Fahrerlaubnis und war mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen den 17-Jährgien wurde eine Strafanzeige geschrieben. Die Polizei stellte den Pkw sicher. Während der Sicherung der Unfallspuren durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei blieb der Rheinufertunnel zeitweise gesperrt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen übergab die Polizei den 17-Jährigen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen dauern an.

