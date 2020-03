Düsseldorf: 200.000 Euro Schaden bei Brand in Getreidesilo

Düsseldorf. Ein Feuer in einen Getreidesilo hat in Düsseldorf einen hohen Sachschaden ausgelöst. Über 100 Feuerwehrleute bekämpften den Brand.

Mehr als 100 Feuerwehrleute haben am Samstag in Düsseldorf-Hubbelrath einen Brand in einem Getreidesilo bekämpft. Ein Autofahrer hatte am frühen Morgen Rauch auf dem Bauernhof auf dem Ilbeckweg bemerkt und den Hof-Besitzer informiert, berichtete die Feuerwehr. Die Familie alarmiert daraufhin die Feuerwehr - die gleich aus drei Städten anrückte.

Acht Tonnen Getreide waren in einer Getreidetrocknungsanlage zwischen mehreren Getreidesilos in Brand geraten. Mit mehreren Rohren kämpften die Retter gegen die Flammen. Dabei musste die Feuerwehr Wasser aus einem nahen Bach herbeipumpen, berichtete die Feuerwehr Düsseldorf.

Löscharbeiten dauerten acht Stunden

Insgesamt waren mehr als 110 Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt, davon kamen 60 von der Feuerwehr Ratingen und 52 von der Berufsfeuerwehr Düsseldorf. Die Löscharbeiten dauerten acht Stunden.

Zur Brandursache ermittelt jetzt die Polizei, berichtete die Feuerwehr. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass der Brand noch größeren Schaden verursacht. Weil das Feuer mit mehreren Löschrohren bekämpft wurde, wurde nur das Innere der Trocknungsanlage zerstört und nicht weitere Bereiche des Bauernhofes, berichtete die Feuerwehr. (Red.)