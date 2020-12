Düsseldorf: 280.000 teures Gemälde landet im Altpapier

Düsseldorf. Eine Reisender hat ein sündhaft-teures Gemälde am Düsseldorfer Flughafen vergessen. Das Werk landete im Altpapier. Fürs erste.

Beinahe wäre ein 280.000 Euro teures Gemälde des Surrealisten Yves Tanguy am Düsseldorfer Flughafen mit dem Altpapier entsorgt worden und unwiederbringlich verloren gewesen. Die Kriminalpolizei am Düsseldorfer Flughafen konnte die verlorene Fundsache jedoch rechtzeitig „ermitteln“ und am Mittwoch dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Ein Verwandter aus Belgien kam selbst in die Landeshauptstadt und nahm den verlorenen Schatz mit Dank zurück.

Verwandter aus Belgien nahm die „Ermittlungen“ auf

Wie kam’s zu den Verirrungen? Am 27. November war laut Polizeibericht ein Geschäftsmann von Düsseldorf zu einem Flug nach Tel Aviv gestartet. Beim Einchecken am Counter vergaß er aus bisher unklaren Gründen einen flachen Pappkarton mit dem etwa 40 mal 60 Zentimeter großen Gemälde. Erst später fiel ihm seine eigene Vergesslichkeit auf. Er versuchte von Israel aus den Verbleib zu klären. Erstmal ohne Erfolg. Gleichzeitig setzte er seinen in Belgien wohnhaften Neffen auf die „Ermittlungen“ an. Trotz aller Nachfragen blieb das Gemälde verschwunden.

Schließlich machte sich der Neffe selbst auf den Weg nach Düsseldorf und erstattete bei der Polizeiwache am Airport eine Verlustanzeige. Die Anzeige lag wenig später auf dem Tisch des Kommissars. Der Ermittler nahm Kontakt zur zuständigen Reinigungsfirma auf. Gemeinsam mit dem Objektleiter schaute man gründlich in den für den Bereich vorgesehenen Altpapiercontainern nach. Tatsächlich lag zuunterst das wertvolle Gemälde.