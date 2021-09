Düsseldorf: 30-Jähriger darf Altstadt nicht mehr betreten

Düsseldorf. Es geht um die Sicherheit von Anwohnern und Besuchern. Polizei verhängt nach 15 Straftaten in zwölf Wochen ein Bereichsbetretungsverbot.

Gegen einen 30-jährigen Mann mit Wohnsitz in Düsseldorf hat die Polizei jetzt ein Verbot zum Betreten der Altstadt – ein so genanntes Bereichsbetretungsverbot – erlassen. In einem Zeitraum von nur zwölf Wochen ist der Mann sage und schreibe 15 Mal strafrechtlich in der Altstadt in Erscheinung getreten. Neben Körperverletzungsdelikten und Diebstahlsdelikten werden dem Mann auch mindestens vier Sexualdelikte vorgeworfen, bei denen er Frauen belästigt und unsittlich berührt hat, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Der Mann befindet sich derzeit in U-Haft

Aktuell befindet sich der einschlägig vorbestrafte Mann in Untersuchungshaft. Er werde aber auch nach seiner Entlassung für die nächsten drei Monate die Düsseldorfer Altstadt nicht mehr betreten dürfen, so die Polizei. Sollte er dennoch dort angetroffen werden, muss er mit einem erheblichen Zwangsgeld oder Zwangshaft rechnen. Die Maßnahme beruht auf dem Polizeigesetz NRW und dient der Gefahrenabwehr. „Das Bereichsbetretungsverbot gibt es schon lange, etwa bei Fußballspielen oder an Altweiber. Jetzt haben wir es erstmals außerhalb der Karnevalstage, von Hochrisikospielen oder Demos verhängt“, so Polizeisprecher André Hartwich.

Bei weiteren Personen werde ein Bereichsbetretungsverbot aktuell geprüft, heißt es. „Das Bereichsbetretungsverbot ist ein Teil des Konzeptes Altstadt der Polizei Düsseldorf und soll neben weiteren Maßnahmen, wie etwa der Erweiterung der Videobeobachtung die Sicherheit der Besucher und Bewohner erhöhen“, sagt Thorsten Fleiß, Leiter der Altstadtwache.

