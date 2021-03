Düsseldorf: 49-Jähriger auf offener Straße angeschossen

Düsseldorf. Ein Mann wurde am späten Mittwochabend in Düsseldorf-Derendorf angeschossen, kurz nachdem er aus der Straßenbahn ausgestiegen war.

Ein 49-jähriger Mann wurde am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr im Bereich der Rather Straße in Derendorf durch den Schuss aus einer scharfen Waffe schwer verletzt. Jetzt ermittelt eine Mordkommission gegen Unbekannt.

Laut Polizeibericht befand sich der 49-jährige Düsseldorfer gerade auf dem Heimweg in Richtung Straßburger Straße. An der Rather Straße stieg er aus der Straßenbahn der Linie 704 aus. Da bemerkte er eine Gruppe von mehreren Personen, die ihm offenkundig folgten. Später kam es zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen, der Streit wurde heftiger, und dann fiel plötzlich ein Schuss. Der 49-Jährige wurde durch den Schuss schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Aussage eines Polizeisprechers nicht. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und eine Mordkommission der Polizei haben indes die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeisprecher beruhigt

Die Tat versetzte die Menschen im Viertel am Donnerstag in große Aufregung. „Es ist aber nicht so, dass jetzt ein Wahnsinniger durch Derendorf läuft und wahllos Leute abknallt“, versucht Polizeisprecher André Hartwuch zu beruhigen. Man gehe derzeit stark davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten. Die Gruppe, in der sich auch der Täter befand, war im Schnitt „mittleren Alters“.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise auf Täter und den Tathergang geben können. Insbesondere Fahrgäste der Straßenbahnlinie 704 könnten im Bereich Straßburger Straße/Merziger Straße entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0211-870 0.