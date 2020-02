Düsseldorf: „Affront“ der Handwerkskammer gegen OB Geisel

Der Riss zwischen der Handwerkskammer Düsseldorf (HWK) und dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) wird immer tiefer. Zunächst hatte die Kammer Mitte November die Mobilitätspartnerschaft mit der Stadt Düsseldorf auf Eis gelegt. Aus Protest gegen die Umweltspuren, hieß es in einem offenen Brief an den OB.

Statt OB Geisel (SPD) spricht nun die Regierungspräsidentin Radermacher (CDU)

Regierungspräsidentin Brigitta Radermacher (CDU) wird auf Wunsch der Handwerkskammer Düsseldorf das Grußwort bei der Meisterfeier am 8. März halten. Foto: Fabian Strauch

Jetzt ein Vorfall, der in politischen Kreisen als „Affront“ bezeichnet wird. Denn erstmals seit mehr als 20 Jahren wird ein Düsseldorfer Oberbürgermeister nicht das Grußwort bei der traditionsreichen Meisterfeier der Handwerkskammer halten. Stattdessen zwei CDU-Politikerinnen. Bei der Meisterfeier am 8. März in der Stadthalle spricht CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher (CDU) hält das Grußwort. Das hatten seit mindestens 1999 die jeweiligen Düsseldorfer OB übernommen.

Die Handwerkskammer verwies unterdessen auf den internationalen Frauentag am 8. März, da sei die Regierungspräsidentin angebrachter. Und mit ihr würden „alle Gäste aus dem gesamten Kammer- und Regierungsbezirk gleichermaßen angesprochen“, so ein HWK-Sprecher, denn der Handwerkskammerbezirk sei deckungsgleich mit dem Regierungsbezirk.

Politische Kreise verweisen auf die Nähe der Handwerkskammer-Führung zur CDU

Während sich das Düsseldorfer OB-Büro auf Anfrage unserer Redaktion nicht äußert, verwiesen politischen Kreise auf die Mitgliedschaften der Handwerkskammer-Führung bei der CDU. Kammerpräsident Andreas Ehlert war sogar als OB-Kandidat der CDU in Düsseldorf im Gespräch.