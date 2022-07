Bei Abbauarbeiten der Düsseldorfer Rheinkirmes kam es zu einem schweren Arbeitsunfall an dem Fahrgeschäft „Dr. Archibald“.

Rheinkirmes Düsseldorf: Arbeiter stürzt bei Kirmesabbau in die Tiefe

Düsseldorf. Beim Abbau eines Karussells auf der Rheinkirmes stürzte ein Arbeiter zehn bis 15 Meter in die Tiefe. Der 25-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

Während der Abbauarbeiten der Düsseldorfer Rheinkirmes kam es auf den Oberkasseler Rheinwiesen zu einem schweren Arbeitsunfall: Bei dem Abbau eines Fahrgeschäftes ist ein Mann nach ersten Angaben der Feuerwehr am Dienstagnachmittag zehn bis 15 Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Per Hubschrauber in eine Klinik

Mehrere Notärzte versorgten den 25-Jährigen an den Oberkasseler Rheinwiesen. Mit einem Hubschrauber wurde der Schwerverletzte dann in die Duisburger BG-Unfallklinik geflogen. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.

Warum der Mann beim Abbau der Kirmesattraktion „Dr. Archibald“ in die Tiefe gestürzt ist, ist bislang noch völlig unklar. Die Polizei sicherte am Nachmittag den Unglücksort, ein mögliches Fremdverschulden werde noch geprüft, so die Polizei. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz haben laut Feuerwehr die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (mit dpa)

