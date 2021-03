Düsseldorf: Arbeitslosigkeit stagniert auf hohem Niveau

Die Agentur für Arbeit (Hier die in Essen) gibt regelmäßig die aktuellen Arbeitsmarktzahlen heraus. (Symbolbild)

Düsseldorf In Düsseldorf sind weiterhin viele Menschen arbeitslos. Die Zahlen stagnieren. Doch die Agentur-Leiterin macht Hoffnung.

Auch zum Beginn des Frühjahrs befindet sich die Arbeitslosigkeit in Düsseldorf weiterhin auf hohem Niveau. „Die Arbeitskräftenachfrage nimmt zwar aktuell wieder zu, bleibt jedoch hinter den Entwicklungen der Vorjahre zurück. Für viele Menschen ist es auf dem Arbeitsmarkt aktuell sehr schwierig“, sagt Birgitta Kubsch-von Harten, Leiterin der Agentur für Arbeit Düsseldorf.



In Zahlen ausgedruckt: von Januar auf Februar 2021 ist die Zahl der arbeitslosen Menschen in Düsseldorf um 50 Personen gesunken. Das ergibt ein kleine Minus von 0,2 Prozent. Insgesamt sind aktuell 29.133 Menschen in Düsseldorf arbeitslos. Das sind 6.131 Personen oder 26,7 Prozent mehr als noch im Februar 2020. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 8,4 Prozent. Im Januar lag sie bei 8,5 Prozent, vor einem Jahr bei nur 6,8 Prozent.

Weniger Kurzarbeit

Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit ist hingegen wieder gesunken. Während im Januar noch 1163 Unternehmen für insgesamt 41.806 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten, waren es im Februar deutlich weniger: 430 Betriebe stellten einen Antrag auf Kurzarbeit. Davon betroffen waren 6751 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber: „Der Arbeitsmarkt wird nach dem Lockdown wieder aufnahmefähig sein und dringend gut qualifizierte Fachkräfte benötigen“, versprüht Kubsch-von Harten Hoffnung.