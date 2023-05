Düsseldorf: Aus dem SOS-Kinderdorf wird ein Stadtteilzentrum

Düsseldorf. In Düsseldorf-Garath fand jetzt das Jubiläumstreffen der SOS-Kinderdorf-Stiftung statt. Prominenten Besuch gab es auch.

Großes Geld trifft kleinen Geldbeutel. Was für Düsseldorf im Ganzen gilt, scheint nicht für Garath zu gelten. Am S-Bahnhof grüßen die Plattenbauten, der Edeka ist schon seit Jahren dicht: Stadtteil der Abgehängten, könnte man denken.

Doch es tut sich was am südlichen Stadtrand. Schon lange. So wächst hier seit Jahren rund um das SOS-Kinderdorf ein echtes Stadtteilzentrum heran, das die vermeintliche Brache Garath belebt. Angefangen hat es, so berichtet Leiter Herbert Stauber, „aus dem Auto heraus“, denn ein Gebäude gab es zu Anfang noch nicht. Pionierleistung war der SOS-Jugendtreff, der sehr bald von anderen Angeboten für den Stadtteil flankiert wurde. Das eigentliche Herzstück bleibt aber das Dorf, in dem mittlerweile 37 Kinder eine Zuhause gefunden haben.

Ikonen aus der „Sendung mit der Maus“ geben sich die Ehre

Ohne die SOS-Kinderdorf-Stiftung wäre das nicht möglich. Aber gerade weil sich der Standort Garath über die Jahre zum echten Vorzeigestandort gemausert hat, wurde das hiesige Mehrgenerationenhaus auch als Ort auserkoren, das 20. Jubiläum der Stiftung zu feiern. Gestern mit dabei: Armin Maiwald und Christoph Biemann. Die Ikonen aus der „Sendung mit der Maus“ geben sich in ihrer Eigenschaft als Schirmherren die Ehre. Lach- und Sachgeschichten stehen zwar nicht ganz oben auf dem Programm, dennoch ist die Stimmung im Saal gelöst. Alle Redner verweisen auf den schönen gemeinsamen Abend, der hinter den Versammelten liegt. Eine verschworene Gemeinschaft, im besten Sinne.

Zunächst findet Elke Tesarczyk, Vorstandsvorsitzende der Stiftung, zärtliche Worte für ihr liebstes Kind. Am 5. Mai 2003 gegründet, habe man gemeinsam Kindheit und Pubertät der Stiftung erlebt. Nun sei sie „eine junge Erwachsene, die noch Unterstützung braucht“. Neben dem beträchtlichen Engagement der Stifter, sind es vor allem die Teams vor Ort, die den Unterschied machen. Stellvertretend für die 175 Mitarbeiter des Standortes., stellt Herbert Stauber das tägliche Brot der Stadtteilarbeit vor. Dabei gibt es, neben kenntnisreichen Sach-, dann doch die eine oder andere Lachgeschichte für das versammelte Publikum. Von „verhaltensoriginellem“ Publikum ist augenzwinkernd die Rede, Anekdoten zeigen den Alltag im Mehrgenerationenhaus mit allen Konflikten, die dazugehören. Klar wird, dass es dem Team vor allem um den Menschen direkt geht.

Angefangen hat die Stiftung mit 500.000 Euro Kapital

Und so trifft sich Armin Maiwald mit Yaser Azizi. Der junge Afghane ist nicht nur wegen seiner beeindruckenden Deutschkenntnisse ein dankbarer Gesprächspartner, sondern auch weil er symptomatisch dafür steht, was im SOS-Kinderdorf in Garath möglich ist: Mit 15 in Düsseldorf angekommen, hat der 22-Jährige mittlerweile das Fachabitur im Gepäck und steht kurz davor, seine Ausbildung zur Pflegefachkraft abzuschließen. Sein Traum, so sagt er, sei „eine eigene ambulante Pflegeeinrichtung“. Er will zurückgeben. An Azizi zeigt sich die Orientierung am Sozialraum, die die SOS-Kinderdörfer ausmacht. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Stichwort und Azizi ist ein Paradebeispiel für genau diesen Ansatz.

Das freut die versammelten Stifter. Zwar mögen die Motive für das Engagement unterschiedlich sein, im Endeffekt eint alle aber das gleiche Interesse: dass ihr Geld in gute, nachhaltige Arbeit gesteckt wird. Diesen Part übernimmt die Geschäftsführerin Petra Träg, die eine beeindruckende Nachricht für das Publikum mitgebracht hat. Angefangen hat die Stiftung mit 500.000 Euro Kapital. Inzwischen sind daraus über 109 Millionen geworden. Da ist es wieder, das große Geld. Und es scheint, als würde es sich in Garath ziemlich wohlfühlen.

