Düsseldorf: Ausbrüche von Covid-19 in zwei Altenheimen

Düsseldorf. In zwei Altenheimen in Düsseldorf in Wersten und Unterrath gab es größere Ausbrüche des Coronavirus. Zwei Bewohner sind in der Klinik gestorben.

Ende der Woche gab es in Düsseldorf neue Hiobsbotschaften aus zwei Altenheimen: Im DRK-Zentrum Wersten und im Seniorenzentrum der Graf Recke Stiftung „Zum Königshof“ in Unterrath sind größere Ausbrüche von Corona-Infektionen festgestellt worden. Mit Stand Freitag wurden im Seniorenzentrum Zum Königshof 24 Bewohnerinnen und Bewohner und 14 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet, teilte die Stadt am Samstag mit, im DRK-Zentrum Wersten indes 21 Bewohnerinnen und Bewohner und 7 Beschäftigte. Aus jedem Heim sei jeweils eine infizierte Patientin im Krankenhaus verstorben, heißt es weiter.

Es wird geprüft, ob es sich um Mutationen handelt

In enger Abstimmung mit Heimaufsicht und dem Gesundheitsamt seien in beiden Heimen „eine Umgebungsuntersuchung vor Ort eingeleitet, weitere PCR-Tests angeordnet und ein Besuchsverbot ausgesprochen“ worden, so die Stadt. Es werde geprüft, wie sich das Virus trotz der sehr hohen Infektionsschutzmaßnahmen, die in den Einrichtungen herrschten, so schnell verbreiten konnte. „Im Rahmen dessen wurde präventiv eine Sequenzierung beauftragt, um zu prüfen, ob es sich um das Coronavirus der neuen Variante B1.1.7 handelt“. Das Ergebnis steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.

Im DRK-Zentrum Wersten hat die Erstverimpfung am 13. Januar stattgefunden, die Zweitverimpfung jedoch steht erst für kommenden Mittwoch, 3. Februar, an. Im Seniorenheim „Zum Königshof“ war die Erstimpfung ursprünglich für den 25. Januar geplant, musste jedoch wegen der vom Land verkündeten Lieferausfälle des Impfstoffes auf den 10. Februar 2021 verschoben werden.

72 Bewohner und 46 Beschäftigte in ganz Düsseldorf infiziert

Laut städtischer Zahlen gab es in den 52 stationären Pflegeeinrichtungen im Düsseldorfer Stadtgebiet mit rund 4800 Plätzen insgesamt 72 infizierte Bewohnerinnen und Bewohner und 46 infizierte Beschäftigte.