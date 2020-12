Düsseldorf: Auto versinkt im Kö-Graben – Mann sitzt auf Dach

Kurioser Unfall an Silvester: Ein Auto versinkt im Düsseldorfer Kö-Graben. Der Fahrer wartete auf dem Dach auf Rettung.

Düsseldorf. Ein Mann hat in Düsseldorf die Kontrolle über seinen Wagen verloren – das Auto versank im Kö-Graben. Der Mann rettete sich aufs Dach.

Ein Autofahrer ist am Silvestertag in Düsseldorf in den Kö-Graben gefahren. Er rettete sich durch das Schiebedach auf sein Auto und wartete dort auf Hilfe, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Er machte zunächst keine Angaben zum Unfallhergang und der Identität der Insassen.

Laut Angaben eines dpa-Reporters vor Ort war der Wagen zuvor durch den Zaun gekracht und in dem Graben gelandet, der die Königsallee in zwei Seiten teilt. Einer der Insassen soll weggelaufen sein. Der andere Mann rettete sich vor dem eisigen Wasser aufs Autodach und wurde von Einsatzkräften mit einem Schlauchboot gerettet. Die Feuerwehr hat das Auto danach mit einem Kran aus dem Stadtgraben gehoben. (dpa)