Düsseldorf: Autobahn-Raser 100 km/h zu schnell unterwegs

Düsseldorf. Die „AG Tuning“ der Polizei Düsseldorf kontrollierte am Freitagabend in der City und auf den Autobahnen. Die Beamten hatten viel zu tun.

Erneut kontrollierte die „AG Tuning“ der Polizei Düsseldorf am Freitagabend im Bereich des Corneliusplatzes Fahrzeuge mit dem Schwerpunkt Tuning,- Poser und Raserszene.

Auch Kokain im Wagen dabei

Zwischen 18 und 0 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte dabei mehr als 60 Fahrzeuge und ihre Insassen. Drei dieser Fahrzeuge wurden zwecks Erstellung eines Sachverständigengutachtens sichergestellt. Die Einsatzkräfte stellten in 35 Fällen den Verdacht einer Ordnungswidrigkeit fest und erstellten entsprechende Anzeigen. In sechs Fällen wurden Strafanzeigen gefertigt. In elf Fällen sprachen die Beamten Verwarnungsgelder aus. Bei einem Fahrzeugführer stellten die Einsatzteams in der Kontrollstelle eine nicht geringe Menge Kokain und eine größere Summe Bargeld in dealertypischer Stückelung fest. Bargeld und Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt, der Mann wurde aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen. Drei weitere Fahrzeugführer standen in dem Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss beziehungsweise Drogeneinfluss.

Bei den begleitenden Geschwindigkeitskontrollen auf der A 44 wurden 412 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der „Raser des Tages“ wurde mit 156 Stundenkilometern bei vorgeschriebenen 58 km/h gemessen. Der verantwortliche Fahrzeugführer dürfte jetzt mit einem mehrmonatigen Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld von 700 Euro rechnen müssen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf