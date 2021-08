Düsseldorf: Autofahrerin übersieht Jungen auf Zebrastreifen

Garath. Im Düsseldorfer Stadtteil Garath wurde ein 14-Jähriger schwer verletzt, als er zu Fuß einen Zebrastreifen überqueren wollte.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (17.05 Uhr) gestern Nachmittag in Garath wurde ein 14-jähriger Junge schwer verletzt, als ihn eine Pkw-Fahrerin auf einem Zebrastreifen zu spät bemerkte. Nach bisherigem Stand war die 37-jährige Frau mit ihrem Daimler auf der Koblenzer Straße in Richtung Frankfurter Straße unterwegs gewesen. In Höhe der Emil-Barth-Straße wollte indes der 14-Jährige zu Fuß einen Zebrastreifen in Richtung S-Bahnhof Garath zu überqueren. Die Autofahrerin bemerkte den Fußgänger zu spät, so dass es zum Crash kam.

Der 14-jährige Junge kam schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz, um die Spuren zu sichern.

