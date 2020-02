Düsseldorf: Awista-Chef neuer Ehrenknecht der Tonnengarde

Düsseldorf. Die Tonnengarde ehrt den Geschäftsführer des Reinigungsunternehmens Awista. Das stehtt wegen der Stadtsauberkeit in Düsseldorf in der Kritik.

Zahlreiche Höhepunkte kennzeichneten das diesjährige Schwänzkesessen der Tonnengarde Niederkassel am Mittwoch – ein Ereignis, das traditionell von männlichen Gästen dominiert wird und seit vielen Jahren ein Dankeschön für Freunde, Gönner und Sponsoren ist. So konnte Präsident Karl Hans Danzeglocke erneutzahlreiche Mitglieder und Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüßen. Unter ihnen auch Oberbürgermeister Thomas Geisel, der die Laudatio auf den neuen Ehrenknecht (Ehrenmitglied) der Tonnengarde hielt: Jörg Mühlen.

OB als „ehrenamtlicher Awista-Mitarbeiter“ hielt die Laudatio

Geisel, selbst Ehrenknecht der Tonnengarde, skizzierte in seiner Laudatio den Werdegang des Awista-Geschäftsführers und ließ keinen Zweifel daran, dass Mühlen in dem Düsseldorfer Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsunternehmen die bisherige Krönung seiner Karriere erlebe. Sich selbst bezeichnete der OB augenzwinkernd als „einen der tüchtigsten ehrenamtlichen Mitarbeiter“ der Awista..

Der neue Ehrenknecht griff diesen Hinweis auch nach der erneuten Kritik des OB an dem Unternehmen wegen der mangelnden Stadtsauberkeit auf und betonte, er sei froh, „einen so qualifizierten neuen Mitarbeiter in der Mülldetektive-Kohorte“ zu haben.

Tonnengarde lobt das Awista-Engagement für das Brauchtum

Der Tonnengarde dankte Mühlen für die hohe Auszeichnung und betonte, dass die Awista das Brauchtum in Düsseldorf stets und groß-zügig unterstütze. Zu den ersten Gratulanten gehörten das Prinzenpaar der Landeshauptstadt Düsseldorf, Prinz Axel I. und Venetia Jula, sowie das Tonnenbauernpaar Frank Schürmann und Brinja-Lara Eisenstein, die es sich nicht nehmen ließen, dem frisch gebackenen Ehrenknecht ihre Orden zu verleihen.

Tosenden Beifall erntete im Verlaufe des Programms auch Bernd Stelter, der das Schwänzkesessen bereits zum siebten Mal in Folge auf seine spezielle Art mit einer großen Prise Humor würzte. (hps)