Düsseldorf: Bahn investiert 25 Millionen in schnelle Gleise

Düsseldorf. Am S-Bahnhof Düsseldorf-Gerresheim werden Schienen, Weichen und Oberleitungen erneuert. Ärger gibt es jedoch wegen des Schienenersatzverkehrs.

Am S-Bahnhof Gerresheim wird tonnenschweres Material bewegt. Ein Schienenwagen der Deutschen Bahn (DB) trägt ein rund 15 Meter langes, so genanntes Gleisjoch – auf Betonschwellen vormontierte Schienen – über die Trasse, stoppt vor einem Trupp Bauarbeitern und setzt per Kran das Ungetüm sanft ins Gleisbett. Nicht weit davon entfernt werkeln Männer in orangenen Warnwesten und Schutzhelmen in etwa zehn Metern Höhe an einer Oberleitung. Alles kleine Schritte einer großen, sechs Wochen andauernden „Spurplananpassung“ vor Ort. Rund 25 Millionen Euro wird die Baumaßnahme kosten, die wiederum im Rahmen der Streckenmodernisierung zwischen Düsseldorf und Wuppertal läuft. „Ein Großteil der Demontagearbeiten ist bereits abgeschlossen, nun konzentrieren sich die Bauchfachleute auf die Installation von Schienen, Weichen und Oberleitungen“, sagt DB-Projektleiterin Eva Pachali. „Wir sind aktuell voll im Zeitplan und gehen davon aus, dass wir pünktlich zum Ende der Sommerferien fertig sind.“

50.000 Tonnen werden bewegt

Am Freitag, den 4. August, sollen ab 21 Uhr wieder S-Bahnen (S 8, S 28, S 68) und Fernzüge die insgesamt fünf Fahrspuren des Gerresheimer S-Bahnhof nutzen können. Bis dahin werden auf insgesamt fünf Kilometern Länge 4000 Meter neue Schienen und 3000 neue Schwellen gesetzt, zehn neue Weichen montiert, drei Kilometer Kabel verlegt, dazu 25 Oberleitungsmaste und die Signaltechnik erneuert. „Denn sobald wir den Schienenweg anpassen“, sagt Projektleiterin Pachali, „müssen wir das auch mit den Oberleitungen machen“. 50.000 Tonnen an Bodenmaterial werden bewegt, die Hälfe davon ist Schotter. Zudem findet auf drei Kilometern Länge Tiefenentwässerung statt. Die Modernisierungsmaßnahmen setzen insgesamt 120 Bauarbeiter an sieben Tagen in der Woche um.

Wenn später alles fertig ist, soll der Ablauf des Zugverkehrs laut DB-Sprecher Stefan Deffner „stabiler“ und „flexibler“ werden, zudem „weniger störanfällig“. Außerdem sollen dann die haltenden Züge klar den Richtungsbahnsteigen zugeordnet sein. Die Züge Richtung Mettmann und Wuppertal halten dann an Gleis 1, die Züge Richtung Düsseldorf an Gleis 2.

Odyssee mit dem Schienenersatzverkehr ab Hauptbahnhof

Die Modernisierung käme den Reisenden und Pendlern zugute. Das sagen die Verantwortlichen der Bahn immer wieder. In den Sommerferien müssen diejenigen, die aus Wuppertal oder den östlichen Vororten nach Düsseldorf einpendeln, auf die Bahn auf dem Weg zum Arbeitsplatz verzichten. Für die S 8 und die S 28 wurde zwar Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet, doch der entwickelt sich in diesem Fall nicht zu einer Erfolgsgeschichte. In den sozialen Medien ist oft von Verspätungen der Busse, von Irrfahrten und Komplettausfällen die Rede. Eine Leserin aus Erkrath, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, berichtete der Redaktion von Odysseen zwischen Hauptbahnhof und ihrem Wohnort im Rahmen des SEV. „Ich würde ja gerne das Auto zu Hause lassen, aber ich habe jetzt zweimal eine Stunde von Düsseldorf in einem nicht klimatisierten Bus bis nach Hause gebraucht. Und dabei habe ich das Gefühl, dass einige Busfahrer gar nicht wissen, wo sie lang fahren sollen. Der Unmut bei den Mitfahrenden im Bus ist immer groß. Ich fahre jetzt mit dem Auto zur Arbeit nach Düsseldorf, muss da leider immer teure Parkgebühren zahlen.“

DB-Sprecher Deffner sagt dazu: „Solche Einzelfälle bedauern wir natürlich sehr. Aber ich kann nur sagen, dass wir kaum Beschwerden bekommen. Ich denke die Leute stellen sich darauf ein, sind im Urlaub oder suchen nach Alternativen.“

Sperrpause wurde kurzfristig genehmigt

Zur öffentlichen Kritik, dass die Baumaßnahme erst im Mai von der Bahn kommuniziert wurde, meint der Sprecher: „In der Regel dauert die Vorbereitung auf eine solche Großbaustelle zwei bis drei Jahre, weil eine ganze Menge koordiniert werden muss. Wir haben im Frühjahr sehr kurzfristig die Sperrpause genehmigt bekommen und waren froh, dass wir loslegen konnten. Ich denke, dass wir die Reisenden und Pendler noch früh genug informiert haben.“

Die aktuellen Bauarbeiten im Gerresheimer Bahnhof sollten eigentlich schon während der Sommerferien 2022 vonstatten gehen, wurden aber abgeblasen, weil von einer externen Firma alte Leitungen und Rohre unter den auszutauschenden Gleisen gefunden worden waren. Und als es dann vor gut drei Wochen endlich losgehen konnte, passierte dies unter eher schlechten Voraussetzungen. „Wir mussten zusätzlich einen Bodenaustausch vornehmen“, berichtet Eva Pachali. Der Untergrund an den Gleisen war nicht etwa kontaminiert, sondern „zu lehmig und nicht richtig tragfähig“, erklärt die Projektleiterin. In Verzug geriet man deshalb nicht. Man habe nach dem Aushub „die Arbeitsabläufe angepasst, so dass wir den Zeitplan letztlich einhalten konnten“.

Der S-Bahnhof Gerresheim bleibt ein Schandfleck – ein Klartext von Stephan Wappner

Es ist natürlich begrüßenswert, dass die Bahn im Rahmen der Streckenmodernisierung zwischen Wuppertal und Düsseldorf dafür sorgt, dass auf Höhe Gerresheim der Ablauf im Zugverkehr „stabiler“ und „flexibler“ wird, wie es heißt. Mindestens genauso begrüßenswert wäre es, wenn der total vergammelte S-Bahnhof selbst mal endlich auf Vordermann gebracht werden würde. Abgerockter geht es nicht mehr. Die Station mit ihrer von Bahnfahrern und Lokalpolitikern als „Angst-Tunnel“ bezeichneten Grusel-Unterführung ist ein Lost Place im laufenden Betrieb. Seit 2010 plant die Stadt gemeinsam mit der Bahn dort einen breiten Tunnel mit Rampen für Fußgänger und Radfahrer. OB Keller hat das Projekt zwischenzeitlich gekippt. Der Bahnhof bleibt ein Schandfleck. Danke für nichts.

