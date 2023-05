Düsseldorf bekommt Besuch von einer All-Star-Band aus Berlin

Paula Paula mit (v.l.) Joda Förster, Kristina Koropecki, Marlène Colle, Daniel Freitag und Gisbert zu Knyphausen spielen am 2. Juni in Düsseldorf.

Düsseldorf. Bei der Formation „Paula Paula“ aus Neukölln spielt Indiependent-Held Gisbert zu Knyphausen den Bass. Freitag, 2. Juni, in der Christuskirche

Die Christuskirche erfährt am Freitag, 2. Juni, hohen Besuch. Und zwar Besuch aus Berlin. Die Band „Paula Paula“ macht im Rahmen ihrer Deutschland-Tour Station in Düsseldorf. Diese Formation lässt sich als All-Star-Projekt bezeichnen, wobei Gisbert zu Knyphausen sicherlich der bekannteste Name des Quintetts ist. Deutschlands bester Liedermacher und vom Feuilleton gefeierter Indiependent-Texter, der unlängst beim Lieblingsplattefestival im Zakk am Start war, spielt aber diesmal „nur“ den Bass.

Frontfrau Marlène Colle singt auch in ihrer Muttersprache

Frontfrau bei Paula Paula ist Marlène Colle, die auch schon bei dem hochgelobten Berliner Projekt Yippie Yeah sang und Gitarre spielte. Dazu kommen Kristina Koropecki (Cello, Mellotron), Daniel Freytag (Synths) und Joda Förster an den Drums.

„Schade kaputt“ heißt nun das Debütalbum von Paula Paula. Es beginnt mit dem Song „Planeten“ und der wiederum mit alkoholschwangerem Pennergeschimpfe von den Straßen Berlins. Dann wechselt die Stimmung, weil plötzlich eine Frauenstimme auftaucht und den Mann beruhigt. Es folgt liebliche Pop-Musik, später durchsetzt mit zarten Cello-Klängen. Die Schimpftiraden hören auf.

So ist das mit Paula Paula: Die Musik der Neuköllner Formation ist soooo vielschichtig: Beim Song „Kaputtes Gerät“ etwa hören wir psychedelisch anmutenden New Wave-Punkpop im Neue Deutsche Welle-Gewand.

Jeder Song eine kleine Welt für sich

Einen Song später erinnert „Digitale Augen“ an ein Lullaby, und bei „Futur Fotou“ singt Marlène Colle in ihrer Muttersprache Französisch. Toll und irgendwie episch auch die Stücke am Ende des Paula-Paula-Debüts: „The Flood“ oder „Stammhirn“. Jeder Song eine kleine Welt für sich.

Die Verantwortlichen der Christuskirche im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk haben das Gotteshaus im Rahmen der Off Church-Reihe seit Jahren auch als Anlaufstelle für gute Indiependent-Live-Musik ins Gespräch gebracht. Allerdings ist die Kirche nicht für allzu harten Punk gebaut. Nicht also wegen der Attitüde, sondern weil es die Akustik des Hauses kaputt machen würde. Kurator Axel Winne hat die Band aus Berlin schon nett auf diesen Punkt hingewiesen. Man darf gespannt sein, wie Paula Paula den einen oder anderen krachigen Song etwas sakraler hinbekommen werden.

Paula, Paula – Freitag, 2. Juni, Christuskirche, Kruppstraße 11, ab 19 Uhr, als Support spielt die Katharina aus Bochum. Der Eintritt ist frei. (Hut)-Spenden sind erlaubt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf