Düsseldorf: Bewaffneter Überfall auf Spielhalle

Düsseldorf. In der Nacht zu Mittwoch stürmte ein Mann mit Schusswaffe in der Hand in eine Düsseldorfer Spielhalle. Der Mitarbeiter blieb cool.

Das Raubkommissariat der Düsseldorf Polizei fahndet nach einem etwa 25 Jahre alten Mann. Er wird verdächtigt, am frühen Mittwochmorgen (4.25 Uhr) in Friedrichstadt eine Spielhalle überfallen zu haben. Es blieb beim Versuch. Laut Polizeibericht betrat der Täter mit einer Schusswaffe in der Hand die Spielhalle an der Corneliusstraße (kurz vor dem Fürstenwall). Mit den Worten „Scheine raus, Scheine raus!“ forderte er von dem allein anwesenden Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Als der sich weigerte, flüchtete er ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Spielhallenmitarbeiter wurde nicht verletzt. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Schmale Statur, verwaschene Jeans

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß mit schmaler Statur. Er trug verwaschene Jeans, Turnschuhe und eine dicke vermutlich dunkelblaue Jacke. Er hatte eine Kapuze und einen Schal vor dem Gesicht und sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise ans Kriminalkommissariat 13: 0211 - 870-0.