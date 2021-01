Düsseldorf: Bewohner flüchten vor Kellerbrand auf Balkone

Düsseldorf. In Düsseldorf hat es im Keller eines Hauses gebrannt. Rauch breitete sich über Lüftungsanlage aus. Bewohner flüchten auf Balkon

Ein brennender Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus hat am Montagmorgen für einen umfangreichen Feuerwehreinsatz in Friedrichstadt gesorgt. Wie die Feuerwehr Düsseldorf mitteilt, konnte der Brand in der Scheurenstraße, der um kurz nach 8 Uhr gemeldet wurde, schnell gelöscht werden. Da der Rauch sich über ein Lüftungssystem in mehrere Wohnungen ausgebreitet hatte, waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen notwendig.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses meldete laut Feuerwehr am Montagmorgen über die Notrufnummer 112 bei der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf Brandrauch im Treppenraum des Wohngebäudes. Als nur wenige Minuten später die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort waren, konnte eine Rauchentwicklung aus dem Keller festgestellt werden. Die Flammen konnten von den Feuerwehrleuten schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Bewohner flüchten sich auf die Balkone

Auf der Rückseite des Gebäudes standen bereits mehrere Bewohner auf Balkonen, da schon geringe Mengen des giftigen Brandrauchs in die Appartements eingedrungen war. Alle Betroffenen konnten durch Feuerwehrkräfte auf den Balkonen betreut werden und später unverletzt das Haus verlassen.

Nach rund zwei Stunden waren die letzten Lüftungsmaßnahmen abgeschlossen und der Einsatz damit beendet. Aufgrund der unklaren Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatzleiter der Feuerwehr schätzt den entstandenen Schaden auf rund 25.000 Euro.