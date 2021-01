Düsseldorf bietet Taxigutscheine für Fahrten ins Impfzentrum

Das Impfzentrum in Düsseldorf steht ab 8. Februar bereit.

Düsseldorf In Düsseldorf leben rund 38.000 Menschen, die älter als 80 Jahre sind. Sie bekommen am Montag Post von der Stadt

Wer älter als 80 Jahre ist und in Düsseldorf lebt, bekommt Anfang nächster Woche Post von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller. Darin finden sich weitere Infos zur Corona-Schutzimpfung sowie zur Terminvereinbarung und zu einem möglichen Taxifahrten-Zuschuss der Stadt zum Impfzentrum.

Ab Montag, 25. Januar, können alle über 80-jährigen Düsseldorferinnen und Düsseldorfer nun unter der Rufnummer 0800 116 117-01 oder online unter www.116117.de bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein einen Termin im Impfzentrum Düsseldorf, das sich in der Arena befindet, vereinbaren. Das Impfzentrum wird am 8. Februar seinen Betrieb aufnehmen und ist komplett barrierefrei. Der Start, darauf verweist die Stadt jedoch vor dem Hintergrund der derzeitigen Engpässe und Verzögerungen, sei jedoch "von der Lieferung des Impfstoffes durch den Hersteller bzw. die Anlieferung durch das Land NRW abhängig".

Auch die Krankenkasse übernimmt Fahrtkosten

Senioren, die nicht eigenständig zum Impfzentrum im Düsseldorfer Norden kommen können, könnten ein Taxi nehmen. Wenn medizinische Gründe für eine Taxifahrt zum Impfzentrum vorliegen, können die kompletten Kosten durch die jeweilige Krankenversicherung gar übernommen werden. Hierzu ist eine Bescheinigung durch den Hausarzt nötig. Wer nicht selbstständig - oder mit Unterstützung von Dritten - in das Impfzentrum kommen kann, aber auch keine Bescheinigung vom Hausarzt zur vollständigen Erstattung der Beförderungskosten durch die Krankenversicherung erhält, kann einen Gutschein für einen Taxikostenzuschuss pro Impfung für die Fahrten zum Impfzentrum bei der Stadt Düsseldorf bekommen. Ein Formular zur Beantragung liegt dem Informationsschreiben bei. Die Höhe eines Gutscheines richtet sich nach der Entfernung zwischen dem Wohnort und dem Impfzentrum und beträgt je nachdem entweder 10 oder 20 Euro pro Impfvorgang.

Gleichzeitig können Menschen, die pflegebedürftig sind und gerne zuhause geimpft werden wollen, dies bereits per Rücksendeformular zurückmelden. Wenn dies – zum Beispiel durch die Zulassung eines weiteren Wirkstoffes – mobil oder durch die Hausärzte möglich werden sollte, sollen die Menschen automatisch von der Stadt per Post benachrichtigt werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Oberbürgermeister Keller appelliert an die Bevölkerung

"Die Coronaschutzimpfung ist freiwillig und kostenlos. Ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger aber ausdrücklich ermutigen, sich impfen zu lassen", sagt OB Keller. "Dank der Impfung haben wir die begründete Hoffnung, das Virus zu besiegen und langfristig Normalität einkehren zu lassen. Daher haben wir Möglichkeit gesucht, unseren ältesten Bürgerinnen und Bürgern den Weg ins Impfzentrum zu erleichtern." Mit den Taxi-Gutscheinen habe man nun eine gute Lösung gefunden - die den über 80-jährigen Düsseldorferinnen und Düsseldorfern helfe und gleichzeitig die Taxi-Branche, die wegen der Pandemie große Umsatzeinbußen zu verzeichnen hatte, unterstütze, so Keller weiter.

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche ergänzt: "In Düsseldorf leben rund 38.000 Menschen, die älter als 80 Jahre und damit nach der am 15. Dezember 2020 in Kraft getretenen Impfordnung priorisiert impfberechtigt sind. Ihnen gilt nun unsere ganze Hilfe und Unterstützung."

Nicht ins Impfzentrum ohne Termin

Krisenstabsleiterin Helga Stulgies bittet indes, das Impfzentrum nicht einfach ohne Termin aufzusuchen. "Wer nicht zu diesen priorisierten Personengruppen gehört, hat zu einem späteren Zeitpunkt Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung", betont die Dezernentin. "Im Impfzentrum werden nur angemeldete Besucher geimpft. Das Impfzentrum erhält auch immer nur so viele Impfdosen, wie für diesen Tag Termine vorgesehen sind."

Mit Stand 20. Januar sind 10.181 Personen in Düsseldorf geimpft, seitdem mit den Impfungen am 27. Dezember 2020 in Alten- und Pflegeheimen begonnen worden ist.