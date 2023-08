Düsseldorf: Bundespolizei schnappt ein skrupelloses Duo

Die beiden Männer wurden am Düsseldorfer Hauptbahnhof geschnappt.

Düsseldorf. Erst Handy gestohlen und dann am Düsseldorfer Hauptbahnhof 14-Jährige unter Drogen gesetzt und belästigt.

Grässlich, was ein 32-Jähriger und sein 17-Jähriger Komplize am Samstag verbrochen haben: Erst hat der Jüngere von beiden ein Handy gestohlen, und dann beim Zusammentreffen mit seinem älteren Partner haben beide eine Minderjährige gezwungen Drogen zu nehmen, um sie sexuell zu belästigen.

Videoaufnahmen führen zum Täter

Einer 22-Jährigen war zunächst aufgefallen, dass ihr am Essener Hauptbahnhof das Handy gestohlen wurde. Nach Videoaufnahmen konnte der Täter ermittelt werden, der sich mit dem Zug auf dem Weg nach Düsseldorf befand. Am Hauptbahnhof konnte der 17-Jährigen anhand einer Personenbeschreibung aufgegriffen werden, war aber in Begleitung eines 32-Jährigen sowie einer 14-Jährigen. Zunächst wurde das Handy sichergestellt.

Unter Drogen gesetzt und belästigt

Das Mädchen stand unter Einfluss von Drogen. Sie sei unter Druck gesetzt worden, Tabletten einzunehmen, sagte sie später. Der 32-Jährige hatte sein Opfer in den Arm genommen und sie mehrfach auf Wange und Mund geküsst.

Es wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

