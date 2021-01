Düsseldorf: Buslinie wird für drei Monate umgeleitet

Düsseldorf. In Düsseldorf muss eine Buslinie mehrere Monate eine Umleitung fahren. Auch mehrere Haltestellen müssen verlegt werden,

Fahrgäste der Rheinbahn müssen in den kommenden Monaten mit der Umleitung der Buslinie 735 leben. Wie die Rheinbahn mitteilt, wird die Vennstraße im Stadtteil Unterbach ab Montag, 25. Januar, 7 Uhr wegen Bauarbeiten halbseitig gesperrt. Für den Bus der Linie 735 bedeutet dies, dass die Busse in Richtung Erkrath ab der Haltestelle „Kikweg“ eine Umleitung fahren müssen.

Außerdem werden vier Haltestellen der Linie verlegt. Laut Rheinbahn wird die Haltestelle „Seeweg“ in Richtung Erkrath an die Haltestelle

„Stammesberg“ der Linie 737 in Richtung Erkrath verlegt, die Haltestellen „Strandbad Nord“ und „Dellestraße“ in Richtung Erkrath an die Haltestelle „Unterbach, Friedhof“ der Linie 737 in Richtung Erkrath und die Haltestelle „Strandbad Nord“ in Richtung Südpark auf die Vennstraße vor die Hausnummer 75.

Umleitung für rund drei Monate

Die Bauarbeiten sollen rund drei Monate dauern. Die Rheinbahn will mit Aushängen und Durchsagen in den Bussen über den geänderten Linienweg informieren.