Düsseldorf: Defekt im Rheinufertunnel sorgt für Stauchaos

Düsseldorf. Wegen eines Ausfalls der Löschwasserversorgung bleibt der Rheinufertunnel am Mittwochmorgen „bis auf Weiteres“ gesperrt.

Stauchaos in Düsseldorf am Mittwochmorgen. Wegen eines Ausfalls der Löschwasserversorgung bleibt der Rheinufertunnel am Mittwochmorgen „bis auf Weiteres“, wie die Stadt mitteilt, gesperrt. Das sorgte in den Morgenstunden und auch noch am frühen Vormittag für erheblich Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Auto-Pendler von Norden (A 52) kommend und im Süden rund um die Völklinger Straße in Bilk mussten sich neue Routen suchen.

Nach Angaben des Amtes für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau hat die Druckerhöhungsanlage, die die Löschwasserversorgung im Falle eines Brandes sicherstellt, einen Defekt. Die Fachleute arbeiten zur Zeit mit Hochdruck an der Behebung des Schadens.

Der Tunnel war wegen Wartungsarbeiten in der Nacht zum Mittwoch ohnehin gesperrt. Regulär hätte er jedoch um 5 Uhr wieder frei gegeben werden sollen.

