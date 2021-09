Düsseldorf: Die Keimzelle des Punk wird wiederbelebt

Kult zu Kult: Fehlfarben spielen am 2. Oktober im dann wieder eröffneten Ratinger Hof.

Düsseldorf. Anfang Oktober finden in Düsseldorf die ersten Konzerte von Fehlfarben und King Kurt im dann neu eröffneten Ratinger Hof statt.

Im Oktober huldigt zum siebten Mal die „Electri_City Conference“ die weltweite Bedeutung von Düsseldorfs popkultureller Vergangenheit. Auf dem Programm der Veranstaltung stehen Vorträge, Diskussionen und Live-Sets. In diesem Jahr begrüßt sie Gäste aus dem direkten Umfeld des Ratinger Hofs. Das Thema der diesjährigen Conference heißt demnach „Der Ratinger Hof 1978 bis 82“ – entstand doch im „Hof“ die Musik von Mittagspause, Male und DAF. In dem Schmelztiegel in der Altstadt gründeten sich die Fehlfarben, Die Krupps, Der Plan und viele mehr. Der Ratinger Hof wurde zur Keimzelle und festen Adresse für progressive Musik.

Vorab-Programm zur siebten Electri_City Conference

Am ersten Oktoberwochenende werden nun die Tore der Kultstätte bereits vorab von den Kulturbanausen geöffnet, und keine geringeren als King Kurt (1. Oktober) und Fehlfarben (2. Oktober) kehren dorthin zurück und werden die ersten Livekonzerte auf der neuen Bühnen geben. Im Anschluss an die Konzerte wird mit einem altbekannten „Hof-DJ“ gefeiert. Der Verein Kulturbanausen wurde von einer Gruppe von Leuten gegründet, die den „Hof“ wieder belebt haben.

Die Gelegenheit, der Geschichte des Ortes Rechnung zu tragen, motivierten die Kulturbanausen nun, der offiziellen Eröffnung der Electri_City Conference vorzugreifen und bereits im Vorfeld ihre Türen zu öffnen. „Es ist wichtig, dass wir die Geschichte mit uns tragen. Aber es ist auch wichtig, dass es eine neue Geschichte gibt“, erklärt Sia Ghassemi von den Kulturbanausen.

Verein plant ein Kulturzentrum für alle

In Zukunft soll es im „Hof“ deshalb nicht nur Punk, sondern auch DJs, Hip-Hop, Poetry Slams, Kunst und viele weitere Formate geben, ein Kulturzentrum für alle soll entstehen. Für die (spätere) offizielle Eröffnung ist eine Party über vier Tage geplant, von Mittwoch bis Samstag. Hier wird es dann Hip-Hop, Elektro und Rock geben, um die spätere Programmvielfalt anzuzeigen.

Die Gäste dürfen gespannt sein.

Für alle Veranstaltungen gelten die 2G+PCR-Regeln, das heißt: Eintritt nur für Geimpfte, Genesene oder mit einem negativem PCR-Test. Tickets für Fehlfarben und King Kurt an den bekannten Vorverkaufsstellen oder im Ticket-Shop (eventim-light.com).

