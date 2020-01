Düsseldorf: Die Kö verliert acht Allee-Bäume

Düsseldorf. Die Stadt hatte alles versucht, um die wuchtigen Rosskastanien zu retten. Doch das alles half nicht.

Wochenlang hatten die Mitarbeiter des Gartenamtes mit Wassersäcken alles versucht. Am Ende vergeblich. Auf der Königsallee müssen jetzt acht Alleebäume gefällt werden. Es geht um acht Rosskastanien entlang der östlichen Seite der Prachtstraße auf den Höhen der Hausnummern 18, 34a, 56, 59, 82, 92, 94 und 98. Die Arbeiten werden bis Ende Februar ausgeführt, teilte am Montag die Stadt mit.

Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt hatte im Vorfeld viele Anstrengungen unternommen, um die geschädigten Bäume zu erhalten. So sind eigens Gutachten in Auftrag gegeben worden, die den Zustand der Bäume erfassen und den Ursachen der Schädigung auf den Grund gegangen sind.

Geschäftsleute durften kein Salz streuen

Daraufhin wurde schließlich intensiv – bis hin in die tiefen Erdbereiche, in denen die Bäume wurzeln – gewässert und Düngestoffe ausgebracht. Zusätzlich war es den Anliegern und Geschäftsleuten untersagt worden, im Bereich der Bäume Salz zu streuen.

Doch das Problem ist kein Kö-Problem: Die Rosskastanie hat sich in den vergangenen Jahren in ganz Deutschland zum „Dauerpatienten“ unter den Bäumen entwickelt. Neben der Kastanienminiermotte haben weitere Schaderreger wie die Bakterienerkrankung „Pseudomonas“ (Kastanienbluten) und die Pilzerkrankung „Phytophthora“ (Wurzelfäule) zu teilweise irreversiblen Schäden an den Bäumen dieser Gattung geführt. Die letzten beiden sehr trockenen Sommer haben die Bäume zusätzlich geschwächt.

An den entsprechenden Baumstandorten werden nun neue Bäume gesetzt, teilt die Stadt mit. Bei den Neupflanzungen sollen keine Rosskastanien mehr verwendet werden. Stattdessen werden Linden sowie – am Bergischen Löwen – zwei Platanen nachgepflanzt.