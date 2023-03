Düsseldorf: Diebestour von zwei Viersenern endet in der U 75

Düsseldorf. Die beiden 18- und 21-Jährigen waren in der Düsseldorfer City auf Diebestour unterwegs. Zivilfahnder der Polizei griffen irgendwann ein.

Zwei polizeibekannte junge Männer mit Wohnsitz in Viersen befinden sich seit gestern in Gewahrsam bei der Düsseldorfer Polizei. Ihnen wird vorgeworfen, am Donnerstagnachmittag in einem Restaurant in Stadtmitte einer Frau die Tasche (Damenrucksack) gestohlen zu haben. Nachdem sie Bargeld und EC-Karte entwendet und den Rucksack in der Nähe des Tatorts entsorgt hatten, wollte sie sich „aus dem Staub machen“.

Bargeld und EC-Karte aus Rucksack gestohlen

Immer wieder hatten sich zuvor die beiden Verdächtigen unter den Augen von Zivilfahndern im Bereich des Quartiers rund um die Immermannstraße hin und her bewegt, offensichtlich auf der Suche nach potenziellem Diebesgut. So schauten sie etwa in geparkte Autos und in die Wagen von Zustellern. Schließlich konnte beobachtet werden, wie sie einen Damenrucksack durchsuchten und die Sachen in ihre Hosentaschen steckten.

Danach verschwanden sie in Windeseile in die U-Bahn-Station auf der Steinstraße in die U 75 in Richtung Neuss. Die Rheinbahn wurde informiert und der Fahrer ließ an der Haltestelle Aldekerkstraße einfach die Türen zu.

