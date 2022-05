Düsseldorf: Drei OSD-Kräfte nach Streitschlichtung verletzt

Düsseldorf. Beamte mussten nach Attacken in die Düsseldorfer Uniklinik. Stadt und Polizei verurteilen Gewalt in der Altstadt.

Beim Versuch, eine Schlägerei in der Altstadt zu schlichten, wurden am vergangenen Samstag drei Einsatzkräfte des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) verletzt. Gegen 17 Uhr war die Fußstreife des OSD auf die Auseinandersetzung zweier Personen an der Rheinstraße/Ecke Berger Straße aufmerksam geworden. Die Einsatzkräfte versuchten, den Streit zu schlichten und die Parteien zu trennen. Bei der Aufnahme der Personalien schlug einer der Beteiligten, ein 51-jähriger Düsseldorfer, einer OSD-Einsatzkraft mit der Faust an das Kinn. Die Einsatzkräfte versuchten nun, den 51-Jährigen zu Boden zu bringen und mit Handfesseln zu fixieren.

Beamte wurden von bis zu 70 Leuten bedrängt

Währenddessen wurden die OSD-Kräfte von einem Kreis von 50 bis 70 umstehenden Personen, der sich während des Einsatzes gebildet hatte, verbal bedroht und massiv bedrängt. Dank eines schnellen Eingreifens weiterer Einsatzkräfte der Polizei und des OSD wurde die Situation beruhigt. Ein 31-jähriger Teilnehmer eines Junggesellenabschieds, der mehrfach versuchte, gewaltsam den Sicherungsring zu durchbrechen und eine weitere OSD-Kraft und eine Polizisten angriff, wurde ebenfalls zur Altstadtwache geführt.

Zwei OSD-Kräfte mussten nach dem Einsatz per Rettungswagen in die Uniklinik gebracht werden, eine dritte Kraft konnte selbstständig ins Krankenhaus fahren. Oberbürgermeister Stephan Keller verurteilt „zutiefst die Gewalt „gegen unsere Einsatzkräfte, die hart dafür arbeiten, dass die Altstadt ein sicherer Ort für alle ist, zutiefst. Es ist mir unbegreiflich, dass Einsatzkräfte, die helfen wollen, angegriffen und verletzt werden“. Polizeipräsident Norbert Wesseler ergänzt: „Wenn bei einem Versuch, einen Streit zu schlichten, solche Aggressionen gegen Vertreter unseres Rechtssystems erfolgen, zeigt das die Respektlosigkeit von Teilen der Gesellschaft. Diesem Wandel müssen wir geschlossen entgegentreten.“

