Die Polizei vereitelte einen Einbruch in Düsseldorf.

Kriminalität Düsseldorf: Einbrecher (14) an einem Tag zweimal gefasst

Düsseldorf. Tankstelleneinbruch vereitelt: Der jüngste Verdächtige muss erst ins Krankenhaus, wird dann aber keine 24 Stunden später wieder auffällig.

Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Einbruch in eine Tankstelle an der Worringer Straße vereitelt. Als sich gegen 5 Uhr morgens eine Zivilstreife näherte, löste die Alarmanlage aus. Laut Polizei hätten die Beamten eine Person umgehend festgenommen – wobei ihnen aufgefallen sei, dass sich innerhalb der Tankstelle noch zwei weitere Personen aufhielten, welche ebenfalls festgenommen wurden.

Wegen Drogen auf die Intensivstation

Bei den vermeintlichen Einbrechern handele es sich um drei junge Männer ohne festen Wohnsitz. Die Männer seien 14, 15 und 20 Jahre alt. Der 20-Jährige sei direkt in Gewahrsam genommen, die jüngeren Verdächtigen aufgrund ihres Drogenkonsums in Krankenhäuser verbracht worden. Dabei sei es notwendig gewesen, den 14-Jährigen zwischenzeitlich auf der Intensivstation behandeln zu lassen.

Das hinderte ihn aber nicht daran, am Samstag wieder festgenommen zu werden. Laut Polizei sei er bereits am Samstag als Tatverdächtiger bei einem Raub festgenommen worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf