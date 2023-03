Düsseldorf: Einbrecher graben beim Juwelier durch Kellerwand

Düsseldorf. Versuchter „Rififi“ bei einem Juwelier in Düsseldorf-Friedrichstadt. Ein Täter wurde festgenommen, nach dem anderen wird gesucht.

Versuchter „Rififi“ in Düsseldorf-Friedrichstadt: Gleich zwei Mal rückten Einbrecher am vergangenen Wochenende zu einem Juweliergeschäft an der Friedrichstraße aus, um dort vermeintlich „fette Beute“ zu machen. Nachdem in der Nacht zu Sonntag der erste Versuch gescheitert war, waren die Täter in der Nacht zu Montag wieder aktiv. Einer der Täter konnte im Rahmen einer Großfahndung gestellt werden.

Am Sonntagmorgen hatte die Kriminalwache im Polizeipräsidium zunächst Kenntnis erhalten von einem Einbruch mit einem riesigen Schadensbild in dem Keller des Hauses an der Friedrichstraße (kurz vor dem Graf-Adolf-Platz). Vor Ort wurden mehrere aufgestemmte Wände und aufgehebelte Türen festgestellt, heißt es im Bericht der Polizei. Entweder waren die Einbrecher aber in der Nacht gescheitert oder gestört worden. Der Tatort wurde aufgenommen und der Keller gesichert.

In der zweiten Nacht ging’s weiter

Dann, am frühen Montagmorgen, alarmierten dann Anwohner um 4.30 Uhr die Polizei erneut. Aus dem Keller waren Klopfgeräusche zu hören. Auch bei Eintreffen der Polizei waren noch „Arbeitsgeräusche“ zu hören gewesen, heißt es im Bericht weiter. Der gesamte Gebäudekomplex wurde daraufhin mit mehr als einem Dutzend Funkstreifen umstellt. Offensichtlich hatten die Einbrecher „die Lunte gerochen“ und flüchteten von der Rückseite des Gebäudes in die Dunkelheit.

Einer der Tatverdächtigen hatte versucht, sich am Ufer des Kaiserteichs am Ständehaus zu verstecken und wurde entdeckt. Der Zweite konnte in der Dunkelheit verschwinden. In der Nähe fanden die Beamten auch den Pkw des Duos. Die Spurensicherung und Ermittlungen dauern an. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 44-jährigen Mann. Die Spezialisten des Einbruchskommissariats sind gerade dabei, den Beschuldigten zu vernehmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf