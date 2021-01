Düsseldorf: Einsatztrupp und Polizeiinspektion testen Taser

Die Polizei in Düsseldorf testet die Taser seit 15. Januar 2021.

Düsseldorf. In Düsseldorf testen die Polizeiinsepektion Süd und der Einsatztrupp PRIOS die neuen Taser. Die Geräte sollen abschreckend wirken.

Ab sofort sind in Düsseldorf einige Polizisten mit Tasern ausgestattet. Wie die Düsseldorfer Polizei mitteilt, sind Polizeibeamte der Polizeiinspektion Süd und des Einsatztrupps PRIOS (Präsenz und Intervention an offenen Szenen und Brennpunkten) ab dem heutigen 15. Januar an dem landesweiten Test von sogenannten Distanzelektroimpulsgeräten (DEIG), die auch als Taser bekannt sind, beteiligt.

Der Test soll ein Jahr dauern und wird vom Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) beaufsichtigt. Neben Düsseldorf werden die Taser auch von den Kreispolizeibehörden Dortmund, Gelsenkirchen und Rhein-Erft-Kreis getestet. Im Anschluss soll über eine landesweite Einführung entschieden werden.

Taser sollen abschreckend wirken

Im täglichen Dienst soll erprobt werden, ob das DEIG ein zusätzlicher Schutz für Polizistinnen und Polizisten ist. Das neue Einsatzmittel soll den Streifenteams auch dabei helfen, bedrohliche Situationen schnell und ohne schwere Folgen für die Einsatzkräfte und die Angreifenden zu lösen, teilt die Polizei mit.

Das Gerät in der Signalfarbe Gelb soll gut sichtbar von den Polizeibeamten mitgeführt werden und so auch eine abschreckende Wirkung erzielen. Potentielle Angreifer sollen so davon abgehalten werden, Polizistinnen und Polizisten überhaupt anzugreifen. Falls das DEIG doch zum Einsatz kommen muss, sendet das Gerät laut Polizei nach Abschuss zweier Elektroden Stromimpulse auf den Körper. Der Getroffene wird sofort kurzzeitig handlungsunfähig und der Angriff wird abgewehrt. Dadurch kann es gelingen, schwere Verletzungen für alle Beteiligten zu verhindern.

Test wird auch kritisch gesehen

An dem Einsatz von Tasern gibt es immer wieder auch Kritik. So wird u.a. angeführt, dass die Wirkung von Stromstößen bei Personen mit Vorerkrankungen oder unter Drogeneinfluss noch nicht ausreichend untersucht sei und deshalb ein Gesundheitsrisiko bestehe.

