Düsseldorf erinnert an Novemberpogrome 1938

Düsseldorf. Coronabedingt entfällt dieses Jahr das zentrale Gedenken in Düsseldorf. Stattdessen gibt es dezentrale Aktionen, die an den Pogrom 1938 erinnern.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird dieses Jahr das Gedenken an den November-Pogrom 1938 anders gestaltet. Der ökumenische Gedenkgang und die offizielle Gedenkstunde im Rathaus fallen aus. Stattdessen soll es von Mittwoch, 28. Oktober, bis Montag, 16. November, verschiedene dezentrale Aktionen unter dem Motto „Düsseldorf erinnert“ geben.

Deportationen in Ghettos und Lager 1933 lebten etwas mehr als 5000 jüdische Bürger in Düsseldorf. Die erste Deportation aus Düsseldorf fand in der Nacht vom am 27. auf den 28. Oktober 1938 statt, als rund 200 aus Polen stammende Juden verschleppt wurden, nachdem sie zuvor ins Polizeigefängnis gebracht worden waren. Nur wenige von ihnen überlebten, die meisten starben in den folgenden Jahren in Ghettos und Lagern. Ab 1941 wurde eine große Zahl jüdischer Düsseldorfer aus der Stadt und dem Regierungsbezirk deportiert. Am 27. Oktober 1941 verließ der erste Zug die Stadt vom Bahnhof Derendorf mit 1003 Juden in Richtung des Ghettos Litzmannstadt in der besetzten polnischen Stadt Łódź. Mehr als 2313 Düsseldorfer Juden fielen dem Holocaust zum Opfer. Nur 57 Überlebende gründeten 1945 die neue jüdische Gemeinde.

Gemeinsames Konzept für Gedenkaktion

„Auch in Zeiten der Pandemie ist das Gedenken an die Ereignisse des 9. und 10. Novembers 1938 in unserer Stadt wichtig“, betonte Oberbürgermeister Thomas Geisel. Mit Superintendent Heinrich Fucks, Stadtdechant Frank Heidkamp, Ran Ronen, Vize-Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, Michael Dybowski, Vorsitzender der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, und Andrea Ditchen von der Mahn- und Gedenkstätte stellte Geisel das Konzept vor.

„24 Stunden: 450 Überfälle, 70 Verletzte, 13 Tote“ fasst das erste Motiv einer Plakataktion die traurige Bilanz des Pogroms in Düsseldorf zusammen. Die Aussage der Zeitzeugin Hanna Zürndorfer auf dem zweiten Plakat führt vor Augen, was sich konkret dahinter für die betroffenen Menschen verbarg: „Sie rasten durchs Zimmer und zertrümmerten, zerschmetterten, zertrampelten alles.“ Ihr Zitat beschreibt die physische Zerstörung, aber auch das Zerbrechen jeglichen Sicherheits- und Heimatgefühls jüdischer Düsseldorfer.

Eines der Plakate, dass die Düsseldorf aufhängen sollen. Foto: Stadt Düsseldorf

„Hängen Sie die Plakate auf!“

Die Plakate werden in Kirchen und der Stadtverwaltung, aber auch in einigen der stadtweiten Plakatvitrinen zu sehen sein. Auch die Altstadtgemeinschaft wird Plakate unter den Mitgliedern verteilen. Doch um dem Motto „Düsseldorf erinnert“ nachzukommen, sollte die gesamte Stadtgesellschaft teilzunehmen, heißt es. „Hängen Sie ein Plakat in ihr Fenster, ihren Schaukasten, ihr Geschäfts- oder Restaurantfenster, an ihre Haustür oder das Schwarze Brett und machen Sie so sichtbar, dass Düsseldorf erinnert“, appellierte Ditchen.

Beide Motive stehen auf den Internetseiten aller Partner und der Stadt zum Download und Selbstausdruck zur Verfügung. Zudem sind die Plakatmotive, im DIN-A3-Format gedruckt, im Haus der Kirche, im Maxhaus, in der Mahn- und Gedenkstätte und im Rathaus kostenlos erhältlich. Aus Gründen des Infektionsschutzes werden jedoch der Download und Selbstausdruck empfohlen.

Täglich Zitate von Zeitzeugen

Auch digital wird erinnert: An jedem Tag der Aktion wird ein Beitrag mit Zitaten von Zeitzeugen veröffentlicht. Die Zitate wurden von Mitarbeitenden der Mahn- und Gedenkstätte eingesprochen, die so den Zeitzeugen eine Stimme verleihen. Der Zeitrahmen umfasst die historischen Ereignisse der Polenaktion am 28. Oktober 1938, das Attentat auf Ernst vom Rath am 7. November, den Pogrom am 9./10. November und schließlich die Deportation von 80 Düsseldorfern in das Konzentrationslager Dachau am 16. November 1938.

Die Aussagen der Zeitzeugen beschreiben die jeweiligen Tagesereignisse und ihre Folgen, reflektieren aber auch den zunehmenden Verlust von Sicherheit und das Wachsen von Angst und Verzweiflung. Die Digitalaktion „Es geschah in Düsseldorf“ ist als Hörbeitrag über den Youtube-Kanal der Mahn- und Gedenkstätte, Facebook oder Instagram zugänglich.

Der katholische Stadtdechant Frank Heidkamp und der evangelische Superintendent Pfarrer Heinrich Fucks machten deutlich, dass für die Kirchen der ökumenische Gedenkgottesdienst in Erinnerung an die Opfer des Pogroms ein ganz besonderes Anliegen darstelle. Der ist für Montag, 9. November, um 19 Uhr unter Berücksichtigung der Corona-Regeln geplant und soll auch im Livestream übertragen werden.

Stolperstein-Aktion für Schulen

Das katholische Schulreferat organisiert zudem – unterstützt von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit – eine Stolperstein-Polieraktion für Schulen. Interessierte Klassen werden mit den Biografien hinter den von ihnen ausgewählten Stolpersteinen und Poliermaterial ausgestattet, um dem Andenken an diese Menschen im wahrsten Sinne des Wortes Glanz zu verleihen. Das Junge Schauspielhaus präsentiert zudem ab 12. November für Familien das Stück „Liebe Kitty“, basierend auf dem Romanfragment von Anne Frank.

Das Gebet und die Kranzniederlegung der Jüdischen Gemeinde am Gedenkstein an der Kasernenstraße werden aus Gründen des Infektionsschutzes nur im kleinen Kreis geladener Gäste stattfinden. „Dennoch möchten wir alle Düsseldorfer dazu ermutigen, zwischen dem 28. Oktober und dem 16. November den Gedenkstein für die ehemalige Synagoge an der Kasernenstraße aufzusuchen und einen Moment innezuhalten“, so Ran Ronen. Auch auf diese Art könne deutlich werden, dass Düsseldorfer der Opfer des Novemberpogroms gedächten.