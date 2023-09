Düsseldorf: Feuerwehr löscht Großbrand auf Autohausparkplatz

Ein Bild der Verwüstung an dem Autohaus in Gerresheim.

Düsseldorf. Großeinsatz für die Feuerwehr an einem Autohaus in Düsseldorf-Gerresheim in der Nacht zu Montag. Insgesamt zehn dort abgestellte Pkw brannten aus.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Düsseldorf-Gerresheim: Die Rettungskräfte wurden in der Nacht zu Montag zu einem Autohaus an der Torfbruchstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass mehrere Autos, auf dem Gelände eines Autohauses, brannten. Durch den umgehend eingeleiteten Löschangriff konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden.

Kriminalpolizei ermittelt

Augenscheinlich wurden insgesamt zehn Autos durch das Feuer beschädigt, es entstand dadurch hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Während der Einsatzmaßnahmen war die Torfbruchstraße im Bereich der Einsatzstelle gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

