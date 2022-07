Düsseldorf: Feuerwehr rettet Hund von heißem Balkon

Düsseldorf. Tier war ausgesperrt worden, Halter zeigte sich uneinsichtig. Veterinäramt eingeschaltet.

Seinen Hund bei hohen Temperaturen über mehrere Stunden auf dem Balkon auszusperren, ist keine gute Idee. So mussten am Sonntagabend Einsatzkräfte des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) und der Feuerwehr gemeinsam einen kleinen Vierbeiner von einem heißen Balkon in Pempelfort befreien.

Um 18 Uhr war bei der Leitstelle des OSD ein Hinweis eines Anwohners eingegangen, nach dem an der Prinz-Georg-Straße ein Hund über Stunden auf den Balkon ausgesperrt sei und regelmäßig jaulen und bellen würde. Die Dienstkräfte verschafften sich auf dem Balkon des Hinweisgebers einen Überblick über die Situation: Ein kleiner weiß-beiger Hund lag bei 30 Grad-Außentemperatur und ohne erkennbaren Schattenplatz in der brütenden Sonne.

Hund wurde in eine Tierklinik gebracht

Da in der Wohnung des Hundehalters trotz mehrfacher Klopf- und Klingelversuche niemand die Tür öffnete, zogen die Einsatzkräfte die Feuerwehr hinzu. Auch via Handy war der Hundehalter nicht zu erreichen Der Hund begann mittlerweile deutlich vernehmbar zu jaulen, woraufhin sich die Einsatzkräfte gemeinsam zum Einsatz einer Drehleiter der Feuerwehr entschieden. Gegen 19.30 Uhr erreichten sie mit der Drehleiter den Balkon und versorgten den Hund mit Wasser. In einem Transportkorb wurde der geschwächte Vierbeiner daraufhin aus der Hitze geholt und in eine Tierklinik gebracht, wo er versorgt wurde.

Kurz nach dem Einsatz rief der Hundehalter, der per Zettel an der Wohnungstür über den Einsatz informiert wurde, in der Leitstelle des OSD an: Statt Einsicht zu zeigen, beschwerte sich der Mann lautstark über das Vorgehen und drohte Konsequenzen an – er hätte mit seinem Hund schließlich schon häufiger ähnlich verfahren, dieser habe auf dem Balkon ja genügend Schattenplätze. Konsequenzen hat der Vorfall möglicherweise für den Hundehalter: Das Veterinäramt wurde über den Vorfall informiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf