In Düsseldorf-Heerdt ist eine Weltkriegsbombe gefunden wurden.

Weltkriegsbombe Düsseldorf: Fliegerbombe wird noch am Donnerstag entschärft

Düsseldorf. Im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt ist am Donnerstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie wird im Laufe des Tages entschärft.

Düsseldorf: Fliegerbombe wird noch am Donnerstag entschärft

Im Düsseldorfer Stadtteil Heerd ist am Donnerstagmittag eine amerikanische 5-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden – sie wird noch im Laufe des Tages entschärft. Dazu müssen in einem Radius von 250 Metern um die Fundstelle an der Willstätterstraße bis zu 500 Menschen ihre Wohnungen verlassen, wie die Stadt Düsseldorf mitteilte.

Im Radius bis 500 Metern um die Fundstelle sind weitere rund 2.500 Menschen betroffen - sie dürfen während der Entschärfung ihre Wohnung nicht verlassen und sich nicht im Freien aufhalten. Die Bombe, die einen Aufschlagzünder aufweist, wird vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft werden.

Stadt Düsseldorf hat ein Gefahrentelefon eingerichtet

Die Bewohner können sich über das Gefahrentelefon der Stadt Düsseldorf über den weiteren Ablauf der Entschärfung informieren. Das Gefahrentelefon ist unter der Nummer 0211/38 89 889 zu erreichen. Für alle Bürger die während der Entschärfung nicht bei Freunden oder Bekannten unterkommen können, wird im Laufe des Nachmittags eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Das Krisenmanagement der Landeshauptstadt Düsseldorf hat seine Arbeit aufgenommen. Derzeit tagt das Ämtergremium der Stadt, um die weiteren Maßnahmen und den Zeitpunkt der Entschärfung festzulegen. Weitere Informationen sollen im Anschluss an diese Sitzung folgen. (red)