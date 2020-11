Düsseldorf fördert gezielt Mädchensport in den Clubs

Der Düsseldorfer Sportausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwoch weitere Projekte zur Stärkung des Düsseldorfer Vereinssports auf den Weg gebracht. Dabei wurde erneut und gezielt der Teamsport für Frauen und Mädchen unterstützt. „Mit den Beschlüssen wird in Düsseldorf vor allem der Mannschaftssport – vom Jugend- bis hin zum Seniorenbereich – in den Stadtteilen profitieren“, betonte auch Sportdezernent und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. „Zudem dürfen sich gleich neun Mädchenmannschaften über eine spezielle Förderung freuen“, ein, laut Hintzsche, „gezielter Beitrag zu Ausbau und weiterer Attraktivierung des umfangreichen Sportangebots der Sportstadt Düsseldorf“.

Der Sportausschuss bezuschusst die Förderung von Projekten im Mädchensport in Höhe von bis zu insgesamt 56.685 Euro an folgende Düsseldorfer Vereine: TV Kalkum 1911/Wittlaer (Basketball), DJK TuSA 06 (Fußball), CfR Links (Fußball), ISC Düsseldorf Rams (Inlinehockey), TSV Urdenbach (Fußball), DJK Sportfreunde Gerresheim (Fußball), Capitol Bascats Düsseldorf (Basketball), DSC 1898 (Wasserball), SG Unterrath (Handball).

100.000 Euro für die Bezuschussung von Projekten

In den Etatberatungen für das Jahr 2020 hatte der Rat der Stadt die Förderung von Mädchen in Mannschaftssportarten beschlossen. Für einen Zeitraum von drei Jahren stehen jährlich nun 100.000 Euro für die Bezuschussung von entsprechenden Projekten Düsseldorfer Sportvereine zur Verfügung. Ziel des Förderprogramms ist die Steigerung des Anteils aktiver Mädchen in unterrepräsentierten Sportarten.

Zuschüsse in Höhe von insgesamt bis zu 40.437 Euro wurden zudem für Projekte des Lohausener SV, des BV 04 und des Tanzsportclubs Düsseldorf Rot-Weiss bewilligt.

Geld für zwei Basketball-Teams

Der Sportausschuss hat zudem beschlossen, drei Vereine über den Masterplan Leistungssport im Jahr 2021 finanziell zu fördern. Die Boxer des TuS Gerresheim werden einen Zuschuss in Höhe von bis zu 2500 Euro zur Finanzierung eines erhalten. Mit den Capitol Bascats (bis zu 20.000 Euro) und der 3x3 Academy Düsseldorf (bis zu 40.000 Euro) werden zwei Basketball-Teams unterstützt, die beide erfolgreich im Frauen- und Mädchenbereich aktiv sind. So spielt die Damen-Mannschaft der Capitol Bascats beispielsweise in der 2. Bundesliga Nord, die 2. Mannschaft gehört zudem der 3. Liga an.

Die Stadt Düsseldorf hat mit dem Masterplan Leistungssport seit 2007 ein Fördersystem für den Nachwuchsleistungssport und den Spitzensport entwickelt und kontinuierlich fortgeschrieben. Zentrales Element des Masterplans Leistungssport sind die Zuschüsse an leistungsorientierte Düsseldorfer Sportvereine. Ausgewählte Sportarten erhalten Zuschüsse zur Förderung der erfolgsorientierten Weiterentwicklung des Leistungssports und Nachwuchsleistungssports.