Düsseldorf: Frau (64) von Mercedes angefahren – Lebensgefahr

Düsseldorf. Schwerer Verkehrsunfall in Eller: Fußgängerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik. Autofahrerin hat keinen Führerschein.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (14.55 Uhr) in Eller wurde eine 64-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst und so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Bei der Düsseldorferin besteht aktuell Lebensgefahr.

Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen war zur Unfallzeit eine 27-jährige Frau aus Düsseldorf mit ihrem Mercedes auf dem Hasseler Richtweg in Richtung Am Pflanzkamp unterwegs. In Höhe eines Parkplatzes verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr die 64-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg an. Die Frau wurde bei dem Crash lebensgefährlich verletzt. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Unfallspuren. Erste Ermittlungen ergaben, dass die 27-jährige Frau keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

