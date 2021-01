Düsseldorf: Frau greift Senior in Schritt und raubt Uhr

Düsseldorf. Eine unbekannte Frau hat in Düsseldorf einem 80-Jährigen in den Schritt gefasst und dann seine Armbanduhr entrissen. Zeugen gesucht.

Eine unbekannte Frau hat gestern Nachmittag einem 80-jährigen Düsseldorfer in einem Parkhaus eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk gerissen und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei Düsseldorf mitteilt, hatte der Senior gegen 16 Uhr sein Auto in dem Parkhaus an der Stresemannstraße abgestellt, als sich ihm eine unbekannte Frau näherte und ihm unvermittelt in den Schritt griff. Reflexartig habe der Mann den Angriff der Frau mit einer Armbewegung abgewehrt.

Dabei soll ihm die Unbekannte ruckartig eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk gezogen haben. Mit ihrer Tatbeute flüchtete die Räuberin zu einem offenkundig bereitstehenden grauen Seat Ibiza mit Jülicher Kennzeichen. Der Fluchtwagen, der augenscheinlich von einem Fahrer gesteuert wurde, entfernte sich laut Polizei in Richtung Berliner Allee.

Polizei sucht Räuberin mit Personenbeschreibung

Der Senior beschreibt die Frau als ungefähr 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Sie war von normaler bis kräftiger Statur und hatte lange schwarze und glatte Haare. Die Frau hatte eine rundliche Gesichtsform mit dunklen Augen. Sie war mit einem weißen Pullover, einer langen beigen Steppweste aus Kunstpelz mit Kapuze bekleidet. Dazu trug sie eine blaue Jeans und schwarze Sneaker mit weißer Sohle. Die Frau sprach ein gebrochenes Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Frau sowie zum Fluchtfahrzeug geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf unter 0211 870 0.