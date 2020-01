Ein Rettungswagen brachte die Frau, die in der Nähe des Landtages mit einer Flüssogkeit übergo in die Klinik

Kriminalität Düsseldorf: Frau am Landtag mit Flüssigkeit übergossen

Düsseldorf. Am Landtag ist eine Frau von einem Täter auf dem Fahrrad mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen worden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Düsseldorf: Frau am Landtag mit Flüssigkeit übergossen

Eine Fußgängerin ist in der Nähe des Landtags in Düsseldorf von einem Unbekannten mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen worden. Der Täter sei auf einem Fahrrad unterwegs gewesen und geflüchtet, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr, die Frau ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Von schwereren Verletzungen sei bisher nichts bekannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Flüssigkeit werde aktuell untersucht.