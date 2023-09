Düsseldorf: Frau nach Autounfall lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf. Die 59-jährige Düsseldorferin war am späten Sonntagnachmittag auf mit dem Auto gegen einen Baum geprallt. Polizei geht von einer Alkoholfahrt aus.

Bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag (17.45 Uhr) in Ludenberg wurde eine Pkw-Fahrerin lebensgefährlich verletzt. Sie war mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen einen Baum geprallt. Da es Hinweise gab, die auf den vorherigen Konsum von Alkohol und/oder Medikamenten hindeuten könnten, wurden der Frau in einem Krankenhaus Blutproben entnommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 59 Jahre alte Frau aus Düsseldorf mit ihrem Toyota auf der Bergischen Landstraße in Richtung Mettmann unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. In der Folge schleuderte der Wagen über alle Fahrstreifen und kollidierte dann mit einem Baum.

