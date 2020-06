Düsseldorf: Frau und kleines Kind von Auto erfasst

Düsseldorf. Eine Frau (31) und ein zweieinhalb Jahre alter Junge aus Niedersachsen sind am Montagmittag bei einem Unfall in Düsseldorf schwer verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (13 Uhr) auf der Cecilienallee wurden eine 31-jährige Frau und ein zweieinhalb Jahre alter Junge aus Niedersachsen so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Der Unfallort auf der breiten Straße, wo sich auch der am Samstag gerade erst eröffnete Pop-up-Radweg befindet, war bis gegen 14.30 Uhr zwischen Homberger Platz und Golzheimer Platz gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Nicht auf den fließenden Verkehr geachtet

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei betraten zur Unfallzeit eine 31-jährige Frau aus Niedersachsen und der ihr verwandte Junge die Fahrbahn in Richtung Rheinufer, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Etwa 100 Meter hinter dem Homberger Platz wurden sie von dem Pkw (Mini) einer 54-jährigen Neusserin erfasst. Die Frau war Richtung Norden (Messe) unterwegs gewesen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter Telefon 0211-870-0 zu melden.