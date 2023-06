Düsseldorf: Fünf Lauben in Kleingartenverein abgebrannt

Düsseldorf. Großeinsatz für die Feuerwehr auf einem Schrebergartengelände in Düsseltal am späten Sonntagabend. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Am späten Sonntagabend (22 Uhr) wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Brand einer Laube in einem Kleingartenverein an der Eduard-Schloemann-Straße in Düsseltal gerufen.

Als die ersten Einheiten vor Ort eintrafen, brannte die Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung und drohte auf weitere Lauben überzugreifen. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten forderte der Einsatzleiter umgehend weitere Kräfte nach, dadurch konnte eine zusätzliche Wasserversorgung sichergestellt werden. Trotz der umfangreichen Löschmaßnahmen wurden allerdings fünf Lauben durch den Brand zerstört. Eine über dem Kleingartenverein verlaufende Hochspannungsleitung war durch das Feuer nicht glücklicherweise betroffen.

Vorsorglich informierte die Feuerwehr die Bürgerinnen und Bürger über das modulare Warnsystem des BBK über eine Geruchsbelästigung im Umfeld der Einsatzstelle. Das Umweltamt und die Bauaufsicht unterstützten die Maßnahmen der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Nach gut viereinhalb Stunden konnten die letzten der rund 70 Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

In der Nacht zu Montag kontrollierten routinemäßig die Einsatzkräfte noch einmal das Brandobjekt. Hier konnten keine weiteren Glutnester entdeckt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

