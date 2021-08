Düsseldorf: Gefährlicher Unfall mit vier Fahrzeugen

Düsseldorf. Ein 87-jähriger Mercedesfahrer kollidierte auf der Graf-Adolf-Straße mit mehreren Autos. Er und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Friedrichstadt, meldet die Polizei. Der Mercedes eines 87-Jährigen Mannes kollidierte dabei um 13.38 Uhr an der Kreuzung Graf-Adolf-Straße/Berliner Allee mit dem Bus eines anderen Fahrers. Statt anzuhalten, fuhr der ältere Herr weiter über die Graf-Adolf-Straße in Richtung Haroldstraße. Nur wenige Momente später fuhr er einem weiteren Bus auf und touchierte zudem ein geparktes Fahrzeug. Die 47-Jährige Fahrerin des Busses wurde leicht verletzt, ebenso eine Insassin.

Ersthelfer versorgten verletzte Frau

Die 85 Jahre alte Beifahrerin des Mercedesfahrers erlitt dagegen lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde durch Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Polizeibeamte stellten den Mercedes und den Führerschein des Seniors sicher. Die Ermittlungen dauern an, meldet die Polizei.

