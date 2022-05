Düsseldorf: Gericht stoppt Ladenöffnung am Wahlsonntag

Ein Hinweisschild mit den Ladenöffnungszeiten an Sonntagen an der Eingangstür eines Geschäftes.

Düsseldorf. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat am Freitag dem Eilantrag von Verdi stattgegeben und die Sonntagsöffnung am Wahlsonntag gekippt.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat am Freitag wie erwartet dem Eilantrag von Verdi stattgegeben und die Sonntagsöffnung in Düsseldorf am Wahlsonntag untersagt. Ein weiterer Sieg der Gewerkschaft über die Stadtspitze in Sachen Sonntagsöffnungen.

„Das ist eine super Nachricht für die Beschäftigten des Einzelhandels, die jetzt den Sonntag bei sommerlichem Wetter für Ausflüge mit Freunden und Familien nutzen können, nachdem sie ihre Stimme bei der Landtagswahl abgegeben haben“, sagt Geschäftsführerin Stephanie Peifer. Zugleich habe das OVG der Politik in Düsseldorf ein denkbar schlechtes Zeugnis ausgestellt. „Wenn das OVG erklärt, der Beschluss sei ‘unter Ausblendung demokratischer und rechtsstaatlicher Grundsätze’ zustande gekommen, dann muss man schon sagen: deutlicher geht es nicht mehr“.

Peifer hatte sich in dieser Woche noch „befremdet“ gezeigt über das Vorgehen der Stadt, „ausgerechnet am Sonntag der Landtagswahl“ einen verkaufsoffenen Sonntag und damit Sonntagsarbeit für die Beschäftigten des Einzelhandels durchsetzen zu wollen.

Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht zumutbar

„Für das Bundesverfassungsgericht hat der arbeitsfreie Sonntag erhebliche Bedeutung für die Teilhabe in einer gelebten Demokratie, was auch gerade dadurch zum Ausdruck kommt, dass der Tag der Wahlen immer ein Sonntag ist“, so Peifer. Am Mittwoch hatte Verdi den Eilantrag beim Gericht in Münster gestellt.

Auch das OVG in Münster hat nun entschieden, dass es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht zumutbar sei, entgegen dem gesetzlichen Sonntagsarbeitsverbot zu arbeiten, weil es an der erforderlichen Grundlage fehlt. Im Beschluss des Gerichts von Freitagmorgen wird zudem betont, dass bereits die Voraussetzungen für eine Eilentscheidung durch den Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Düsseldorf gefehlt habe. Die Stadt hatte die Ladenöffnungen der Geschäfte in den Stadtteilen Stadtmitte, Altstadt, Carlstadt und Kaiserswerth geplant.

Ende März hatte der Handelsverband NRW die Freigabe der Ladenöffnung am 15. Mai in Verbindung mit der Messe ProWein erbeten.

