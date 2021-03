Düsseldorf: Gewerkschaft fordert Klarheit im Luftfilter-Deal

Düsseldorf. Beim Skandal um den Ankauf von Luftfiltern für Schulen hat die Stadt einen Mitarbeiter freigestellt. Gewerkschaft fordert, Einbau fortzuführen.

Beim millionenschweren Ankauf von Luftfiltern für die Grundschulen hat die Stadt Düsseldorf Unregelmäßigkeiten eingeräumt. Ein Mitarbeiter sei freigestellt, rechtliche Schritte seien eingeleitet worden, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Düsseldorf kann man darüber nur den Kopf schütteln. Der stellvertretenden Amtsleiter des Schulverwaltungsamt hätte noch auf der Schulausschusssitzung im Januar stolz sein Lüftungskonzept für die Grundschulen vorgestellt. „Wir sahen einen Silberstreifen am Horizont für den Infektionsschutz der Beschäftigten und der Schulkinder und begrüßten den Start des Einbaus der Luftfilter vor einigen Wochen“, schreibt die GEW Düsseldorf dazu in einer Mitteilung. Doch dann sei plötzlich über einen möglichen „Interessenskonflikt“ gesprochen worden.

Ehefrau des Mitarbeiters mit im Spiel

Aktuell werden alle Grundschul-Standorte mit professionellen Luftfiltern des Hamburger Anbieters Arteko LED Lightening GmbH ausgestattet. Eingeleitet wurden die Untersuchungen, weil ein von der Ehefrau des städtischen Mitarbeiters geführtes Unternehmen mit Sitz in Hilden im August 2020 Vertriebspartner der Artdeko für NRW geworden war.

„Natürlich kann es sich beim Vergabeverfahren um eine Individualverfehlung handeln, natürlich soll niemand vorverurteilt werden“, so die GEW. „Uns geht es in erster Linie um die fatalen Konsequenzen, denn eine wesentliche Verbesserung des Infektionsschutzes an den Schulen ist durch diesen Korruptionsverdacht erst einmal gestoppt worden“, kritisiert die Gewerkschaft. Offensichtlich gebe es Defizite bei der Kontrolle der städtischen Vergaberegelungen und der Entscheidungsketten.

Die GEW fordert „angesichts der zunehmend bedrohlichen Infektionslage an den Schulen eine sofortige Klärung und die Fortführung des Einbaus der Luftfilter, die so dringend benötigt werden“.